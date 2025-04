Megházasodott a börtönben a Tiger King főszereplője, Joe Exotic, egy illegális bevándorló lett a férje

A Netflix egy korábbi sikersorozata, a Tiger King főszereplője, Joe Exotic a koronavírus-járvány hajnalán vált az internet egyik legismertebb arcává, köszönhetően a sorozatnak. Ezt a sikert már csak a rács mögött élhette meg, hiszen 2019-ben huszonkét évnyi börtönbüntetésre ítélték, a férfi azonban azóta is küzd a szabadon engedéséért.

A fegyházból is aktívan posztoló Joe 2021-ben, három évnyi házasság után vált el második férjétől, 2024 novemberében pedig némi meglepetésre bejelentette, hogy egy rabtársát, a harminchárom éves Jorge Marquez-t jegyezte el.

A bejelentés után sokan már várták, mikor mondják ki végre egymásnak az igent – erre a Telex által észrevett poszt szerint nemrég került sor, a pár pedig a ceremónia helyett egy mesterséges intelligenciával készült fotóval adta ezt hírül:

Never been more proud of someone.

Meet my husband Jorge Flores Maldonado pic.twitter.com/0Ee6lfxBSR

— Joe Exotic (@joe_exotic) April 22, 2025