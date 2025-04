Film készült a budapesti romkocsmák történetéről, jelenéről és bizonytalan jövőjéről

Április 26-án, a magyar film napján mutatják be Sipos Bence Romokból című dokumentumfilmjét a budapesti Kino Café moziban – közölték a szervezők az MTI-vel pénteken.

A közleményben szerint a dokumentumfilmmel a készítők elsőként próbáltak meg lenyomatot adni a budapesti romkocsmák jelenségéről, a történet gerincét pedig a sikerekben gazdag hőskor, a jelen, illetve a bizonytalan jövő adja.

A film szereplői azok a romkocsma-tulajdonosok, kultúrára vágyó fiatalok, akik az elmúlt harminc évben folyamatosan jelen voltak Budapest életében, saját szemükkel látták az átalakulást, és azt, hogyan jött létre a főváros szívében lévő sokszínű romkocsma-projektből a külföldiek első számú célpontja: a bulinegyed.

A témában 2023-ban azonos címmel született már egy ötrészes sorozat, most ennek képeiből is felhasználtak néhányat, de sok jelenetet most forgattak, a történet pedig teljesen más szerkezetet, illetve hangsúlyokat kapott.

A Romokból rendezője Sipos Bence, a gyártásban pedig Péterfy Bori, Reisz Gábor, illetve Závada Péter is közreműködött. A film producere Rajnai György, forgatókönyvírója és szerkesztője Csizmadia Attila. A végeredmény a premier után a Budapest Film mozijaiban, illetve június 7-én, a SopronFeszt keretében a soproni Elit Moziban lesz látható.