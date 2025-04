Meghalt Clem Burke, a Blondie dobosa

70 éves korában meghalt Clem Burke, a Blondie együttes dobosa, aki nem sokkal a zenekar megalakulása után lett tagja a Blondie-nak, és a zenekar összes albumán közreműködött, a két alapító taggal, Debbie Harryvel és Chris Steinnel együtt, akik most közleményben jelentették be a hírt:

Mély szomorúsággal adjuk hírül, hogy szeretett barátunk és zenekari társunk, Clem Burke elhunyt a rákkal vívott csatát követően.

Burke játszott a Blondie minden híres slágerében, mint a Heart of Glass, a One Way or Another, a Dreaming, a Call Me, az Atomic, a The Tide Is High és a Rapture vagy a visszatérésük után a Maria.

Közleményükben azt is megjegyezték, hogy „befolyása messze túlmutat a Blondie-n”, kifejtve, hogy Burke karrierje során rengeteg más előadóval is dolgozott, köztük olyan nevekkel, mint az Eurythmics, a Ramones, Bob Dylan, Bob Geldof, Iggy Pop, Joan Jett, továbbá a Romantics és a Go-Go’s együttesekkel is. A Blondie 1997-es újjáalakulása után azonban visszatért a zenekarhoz, és játszott az összes megjelenésükön. Clem Burke nem véletlenül volt keresett stúdiózenész, a nemzedéke egyik legkiválóbb dobosának tartották.

Clem Burke az első, aki meghalt a Blondie klasszikus felállásából (Harry, Stein, Jimmy Destri, Frank Infante, Nigel Harrison, Burke).