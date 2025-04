Mocskos zsarunak ugyanolyan meggyőző volt, mint bankrablónak – Val Kilmer 10+1 felejthetetlen alakítása

Top Secret! (1984)

Miután a maga idejében ő volt a legfiatalabb diák, akit valaha felvettek a Julliard dráma tagozatára, Val Kilmer sokáig inkább a színpadon – elsősorban a Broadwayen – kamatoztatta tehetségét, mintsem Hollywoodban. Színházi elfoglaltságai miatt volt kénytelen visszautasítani Coppolát is, aki A kívülállók egyik főszerepét szánta neki – azét a filmét, amivel egy rakás kortársa (például Tom Cruise, Rob Lowe és Patrick Swayze) feltette magát a filmes térképre. (Évtizedekkel később aztán a Coppolával való közös munka is összejött neki a Twixt című 2011-es horrorban.) A kisvárosi kamaszok bandaháborúinak tragikus sztorija helyett Kilmer végül valami egészen mással indította be mozis karrierjét: egy teljesen agyalágyult Elvis-paródiával. Nehéz összefoglalni, hogy pontosan miről szól az 1984-es Top Secret!, de ez talán nem olyan meglepő, ha hozzátesszük, hogy a filmet Jim Abrahams, valamint David és Jerry Zucker készítette az Airplane! után, de még a Csupasz pisztoly előtt. A fő cselekmény nagyjából annyi, hogy a Kilmer által alakított amerikai rocksztár, Nick Rivers koncertkörútra megy a vasfüggöny mögé, aztán véletlenül belekeveredik a Németország egyesítését célzó titkos hadművelet és az ellenállók közötti kiélezett harcba, és megdönti a szocialista világrendet. Egy ponton az NDK, és talán a teljes világ jövője egy csizmát viselő tehénen múlik. Az Elvis-musical és kémfilm zsánerek e különös összeházasítása nemcsak megalapozta Kilmer hollywoodi jövőjét, de arra is lehetőséget adott, hogy a színész megcsillogtassa énekesi tehetségét. Egy éven belül aztán ki is adta a film dalait – Nick Rivers néven. (Varga Zsuzsa)

Top Gun (1986), Top Gun (2022)

Bár sokan Nick Riversként ismerték meg, a világ nagyobbik része a Top Gunban találkozott először Val Kilmerrel. Tom „Iceman” Kazansky hadnagy tökéletes ellenfele volt Tom Cruise karakterének, aki szintén ezzel a filmmel emelkedett a nagy hollywoodi sztárok közé. Az arrogancia határán túlmenően pökhendi pilóta eleinte inkább ellenszenves karakter, mégis egy egész generációnyi kamaszfiú próbálta ellesni a magabiztosságát, beleértve még azt is, ahogyan rágózik vagy megigazítja a napszemüvegét. Kilmer abszolút telitalálat volt a szerepre, valósággal imádta a kamera minden jelenetben, amiben felbukkant, akár a dögös fehér egyenruhában, akár a híres röplabdajelenetben félmeztelenül, és pillanatok leforgása alatt ő lett Amerika új fiatal sztárja. Elhisszük azt is, hogy Iceman később egyenesen a Csendes-óceáni Flotta parancsnokává emelkedik, és Kilmernek a halálos beteg Kazansky admirálisként nyújtott cameo alakítása a 36 évvel későbbi Top Gun: Maverickben már akkor is megható volt, amikor még nem tudhattuk, hogy ez lesz az egyik utolsó filmszerepe. (Inkei Bence)

Willow (1988)

A sztárstátuszt meghozó Top Gun után pár tévés szerep következett, majd a következő mozifilm a George Lucas régi tervét megvalósító Willow volt. A Gyűrűk Urából és Star Warsból egyaránt merítő fantasyt a kritikusok ugyan nem tartották sokra, és a várt kasszasiker is elmaradt, mégsem merült feledésbe: a nosztalgia idővel kultfilmet csinált belőle, ahogy felnőtt az a generáció, amelyik a 80-as évek végén gyerekként izgulta végig az apró növésű nelwynek közé tartozó Willow (Warwick Davis) és segítői kalandjait. A 25. évfordulón Kilmer is felidézte, hogy ebből a filmből idéznek neki a leggyakrabban, amikor rajongók leszólítják egy reptéren vagy az utcán.