Áprilisban visszatér a Last of Us, elbúcsúzik A szolgálólány meséje és a mindent megúszó sorozatgyilkos

Sok-sok népszerű sorozat folytatódik a hónapban, de jó páran közülük nem is térnek már vissza: utolsó évadával jelentkezik A szolgálólány meséje, a Te és az Andor is, nem beszélve a Hogyan adjunk el drogokat a netenről, mely már eddig is tetszhalottnak tűnt. Jön továbbá a sokak által várt The Last of Us és a Fekete tükör, és jó pár ígéretes új sorozat is indul, olyan sztárokkal, mint Jon Hamm, Jacob Elordi és Michelle Williams. Áprilisi sorozatajánló.

A takarítónő 4, Max Április 1. A krimisorozat új évadában Thony (Élodie Yung), miután három évadon át az FBI és a szervezett bűnözés világa közé szorult, merész döntést hoz, hogy kezébe vegye a saját sorsát, és a takarítónői egyenruháját egy kis közösségi kórház sebészgyakornokának műtősnői munkaruhájára cseréli. Az óvadékügynök, Amazon Prime Video Április 3. Ez az akcióhorror-sorozat a 25 éve sugárzott Brimstone című sorozat alapötletét variálta át kicsit: itt nem egy rendőr, hanem egy óvadékügynök tér vissza a halálból, hogy kapjon még egy esélyt, ám ezúttal már szökött démonokat kell visszazavarnia a pokolba. A főszerepben Kevin Bacon. Georgie és Mandy első házassága, Max Április 3. Egy újabb Agymenők-spinoff, pontosabban már Az ifjú Sheldoné, hiszen ott ismerhették meg a nézők a fiatal George Coopert és Many McAllistert, az ő korai házas éveikben játszódik a sorozat a kilencvenes évek közepén. Pulzus, Netflix Április 3. Divatja van a kórházi sorozatoknak, a korábbi hónapokban több fehér köpenyes hős is bemutatkozott, most pedig itt vannak a legújabbak. Ők Miamiben dolgoznak egy kórház traumatológiáján, a főszerepben Willa Fitzgerald és Colin Woodell láthatók. Szex mindhalálig, Disney+ Április 4. Az igaz történetet alapuló dramedysorozat főhőse Molly Kochan (Michelle Williams), aki, miután megkapja a IV. stádiumú áttétes mellrákdiagnózisát, úgy dönt, hogy elhagyja férjét (Jay Duplass), és életében először elkezdi felfedezni szexuális vágyainak teljes szélességét és összetettségét. A bátorságot és támogatást ehhez az utazáshoz legjobb barátnőjétől, Nikkitől (Jenny Slate) kapja, aki a végsőkig mellette marad. Karma, Netflix Április 4. A koreai bűnügyi thrillersorozat olyan emberekről szól, akik váratlanul belegabalyodnak egy szerencsétlen sorsú kapcsolatba, és saját vágyaikat követve tönkreteszik egymást. Szellemgimi 2, SkyShowtime Április 5. A természetfeletti tinisorozat második évadában Maddie még mindig a túlvilágon ragadt, és az idő fogytán van. Most össze kell fognia a szellemvilágban és az élők világában élő barátaival, hogy megtalálják a visszavezető utat, mielőtt túl késő lenne. A szolgálólány meséje 6, Max Április 8. Búcsúzik a Margaret Atwood regényéből készült sorozat, mely azonban már jó ideje önálló életre kelt, hiszen a könyv cselekménye csak az első évadot fedte le. Az utolsó évadban June (Elisabeth Moss) története őrületes izgalmakat ígérve zárul le, hiszen a trailerből látható, hogy végre kitör a régóta várt felkelés Gileád urai ellen. Hogyan adjunk el drogokat a neten (villámgyorsan) 4, Netflix Április 8. Akár el is feledkezhettünk már erről a sorozatról, hiszen még 2021-ben jött ki az eddigi utolsó évad, de az extasybirodalmat építő gimnazista, Moritz története csak most fog lezárulni ezzel az évaddal. És mivel a harmadik évad számos kérdést nyitva hagyott, bőven lesznek elvarrandó szálak, kezdve mindjárt Moritz sorsával, aki ismét szabadlábon van ugyan, de a múltját nem tudja maga mögött hagyni. Az ufóprojekt, Netflix Április 9. A nyolcvanas évek elején játszódó lengyel sci-fi sorozatban egy állítólagos UFO-észlelést követően egy tévésztár és egy rajongó a földönkívüli lények eredetét vizsgálja,miközben egy politikus kihasználja a paranormális tevékenységet. Hacks – A pénz beszél 4, Max Április 10. A Jean Smart és Hannah Einbinder valószínűtlen kettősére épülő vígjátéksorozat új évadában Deborah és Ava Las Vegasból Los Angelesbe költöznek, így egyértelműen egy új korszak indul a Hacks számára, amely valószínűleg a színfalak mögötti dinamikájuk körül fog összpontosulni. Fekete tükör 7, Netflix Április 10. Mintha nem lenne épp elég nyomasztó a valóságunk, itt van hat epizódnyi újabb nyomasztás a közeljövő lehetséges sötét technológiai irányairól. Charlie Brooker antológia-sorozatában rendszerint minden epizód új szereplőket és sztorit mutat be, ám ezúttal egy korábbi epizód is folytatást kap, méghozzá a USS Callister, amelyben egy videojáték-programozó kitalált egy szimulált valóságot, ahol ő egy űrhajó kapitánya, munkatársai pedig a legénysége, csakhogy a kalandok váratlan fordulatot vettek. Nagyon észak, Netflix Április 10. A kanadai szitkom főszereplője Anna Lambe, akit a True Detective legutóbbi évadában láthattak a nézők. Ő játssza Siaját, a fiatal inuk nőt, aki hirtelen elhatározással otthagyja férjét, és megpróbál egyedülálló anyaként érvényesülni a sarkvidéki kisvárosban. Your Friends & Neighbors, Apple TV+ Április 11. Jon Hamm újra egy jómódú antihőst alakít, ami – mint azt a Mad Men óta tudjuk – nagyon jól megy neki. Itt egy fedezeti alapkezelőt alakít, aki nemcsak, hogy nem tette túl magát a válásán, de még ki is rúgták, ő pedig a szomszédai házait kezdi fosztogatni, hogy aztán rájöjjön, hogy a gazdag homlokzatok mögött rejtőző titkok és ügyek veszélyesebbek lehetnek, mint azt valaha is gondolta volna. A különös kertész, Netflix Április 11. A spanyol thrillersorozat leginkább egy faiskolában játszódik, mely valójában egy bérgyilkossági vállalkozás fedőtevékenysége. Ott dolgozik Elmer is, akinek nem okoz gondot a gyilkolás, mert egy baleset miatt elvesztette az érzékelés képességét, mégis beleszeret egy nőbe, akit meg kéne ölnie. Nehezíti a helyzetet, hogy az édesanyja a főnöke, aki maga is kész kiiktatni a fia szerelmét, ha kell. Ki vagy, doki? 15, Disney+ Április 12. Ncuti Gatwa másodszor alakítja majd a Doktort a Doctor Who új évadában, melyben ismét csodálatos vendégszereplőket és új szörnyeket ígérnek az alkotók. The Last of Us 2, Max Április 14. Az azonos című videojáték alapján készült posztapokaliptikus sikersorozat két év kihagyás után tér vissza. A történet öt évvel az első évad eseményei után veszi fel a fonalat, amikor Joel (Pedro Pascal) és Ellie (Bella Ramsey) konfliktusba keverednek egymással és egy olyan világgal, amely még veszélyesebb és kiszámíthatatlanabb, mint amit maguk mögött hagytak. Londoni bandák 3, SkyShowtime Április 14. A Gangs of London 3. évadában visszatér a Joe Cole által alakított Sean Wallace a frontvonalba, miután a rajongók kedvenc karaktere nagyrészt hiányzott a második évadból, és pont jókor, hiszen a londoni alvilág irányításáért folyó harc még több áldozatot és hátba szúrást követel, és ebben az egyre erőszakosabb világban semelyik szereplő sincs biztonságban. Mr. Throwback, SkyShowtime Április 14. A vígjátéksorozat főszereplője Adam Pally, aki egy egykori tinédzser kosárlabda-fenomént játszik, és, hogy visszafizessen egy adósságot, behízelgi magát az NBA-kosárlabdázó Stephen Curry társaságába, aki saját magát alakítja. Üvegkupola, Netflix Április 15. A svéd krimisorozatban Lejla (Léonie Vincent), a kriminológus és egykori rendőrfőnök társa egy helyi lány eltűnése után nyomoznak abban a kisvárosban, ahol annak idején magát Lejlát is elrabolták egyszer. Government Cheese, Apple TV+ Április 16. A kliprendezőként ismert Paul Hunter szürrealista történelmi vígjátéknak címkézett sorozata 1969-ben játszódik, és a Chambers családot, egy San Fernando Valley-ben élő afroamerikai családot követi, valamint azt a káoszt, amely a betörőből lett feltaláló, Hampton Chambers (David Oyelowo) börtönből való hazatérése idéz elő. Az elrabolt lány, Disney+ Április 16. Az Alex Dahl regénye alapján készült thriller azt követi nyomon, mi történik, amikor Elisa (Holliday Grainger) kilencéves kislánya, Lucia eltűnik, miután Elisa megengedte neki, hogy új barátnője és annak elbűvölő édesanyja házában aludjon. A gyönyörű ház másnap már teljesen üres, és mint kiderül, nem is lakott ott senki, azaz Luciát fondorlatos módon elrabolták. Kilenc hulla egy mexikói hullaházban, Max Április 17. Egy légi katasztrófát követően kilenc idegen egy mexikói dzsungelben ragad. Amikor azonban egymás után kezdenek meghalni, a túlélőknek meg kell oldaniuk a rejtélyt, hogy ki végez velük. A thrillersorozat főszereplői Erick McCormack, David Ajala és Lydia Wilson. Ransom Canyon, Netflix Április 17. Romantikus kortárs western többgenerációs szereposztással, Josh Duhamel, Minka Kelly és James Brolin főszereplésével. A keskeny út a mély északra, Max Április 18. A Richard Flanagan könyve alapján készült ausztrál drámasorozat a második világháború árnyékában játszódik, és Dorrigo Evans alezredes (Jacob Elordi) történetét meséli el, valamint azt, hogy az Amy Mulvaney-vel (Odessa Young) folytatott, rövid szerelmi kapcsolata hogyan alakította az életét. A próba 2, Max Április 21. Nathan Fielder teljesen besorolhatatlan műfajú, bizarr sorozata új évadában a hivatalos leírás szerint a Fielder „segít a hétköznapi embereknek felkészülni az élet legnagyobb pillanataira azáltal, hogy gondosan kidolgozott szimulációkban »elpróbálja« azokat”. Legyen szó akár egy állásinterjúról vagy egy stresszes beszélgetésről egy családtaggal, Nathan itt van, hogy segítsen. Csakhogy sejthető, hogy ennél ismét jóval többről lesz szó. Andor 2, Disney+ Április 22. A futószalagon érkező Star Wars-spinoffok közül az Andor kapta messze a legtöbb elismerést, és a sorozat most egy második, záró évad erejéig visszatér, és a Zsivány Egyesig hátralévő négy év eseményeit meséli el tizenkét epizódban. Étoile, Amazon Prime Video Április 24. Amy Sherman-Palladino (Gilmore Girls, A káprázatos Mrs. Maisel) új sorozata a tánc világába kalauzol bennünket, amikor Párizs és New York két leghíresebb balett-társulata elcseréli legnagyobb sztárjait, hogy új közönséget szerezzen. A főszerepben Luke Kirby és Charlotte Gainsbourg. Te 5, Netflix Április 24. Véget ér a Netflix népszerű sorozatgyilkosos sorozata is: Joe Goldberg (Penn Badgley) visszatér New Yorkba, hogy boldogan éljen, amíg meg nem hal… amíg tökéletes életét a múltjának szellemei és saját sötét vágyai nem fenyegetik. Murdoch rejtélyei 18, Epic Drama Április 27. A 18. évad kezdetén Murdoch nyomozó agglegénynek érzi magát, miután Dr. Ogden egy új kórházban vállal állást Londonban és magával viszi lányukat, Susannah-t. A változás miatt Murdoch kiadja a családi házat és egy bérelt szobába költözik, ahol azt beszélik, hogy az előző lakót meggyilkolták. Vajon mi sülhet ki ebből? Carême, Apple TV+ Április 30. A francia sorozat Antoine Carême (Benjamin Voisin) történetét követi nyomon, aki a párizsi szegény családból a kulináris sztárság csúcsára emelkedett Napóleon Európájában. Bár ő csak arról álmodik, hogy a világ leghíresebb szakácsa lesz, tehetsége és ambíciói felkeltik a neves és befolyásos politikusok figyelmét, akik Franciaország kémjeként használják fel. Carême elszántan menekül a szegénység elől, hogy beteljesítse álmát, de rövidesen válaszút elé kerül. Az eternauta, Netflix Április 30. A kultikus képregényből készült argentin sci-fi sorozatban egy rejtélyes, halálos hóesés kiirtja Buenos Aires nagy részét. Juan Salvo (Ricardo Darín) és barátai kétségbeesett küzdelembe kezdenek a túlélésért. Minden megváltozik, amikor rájönnek, hogy a mérgező hóvihar csak az első támadás a Földet megtámadó idegenek részéről. Az egyetlen módja az életben maradásnak, ha összefognak és harcolnak.