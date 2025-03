Saját nemzeti hőseivel mindenki szívesen foglalkozik, de mit szól majd a világ Hunyadihoz?

Történelmi filmek és sorozatok mindenhol készülnek. Nálunk mostanában jóval több, mint korábban, ráadásul olyan elképesztő összegű állami támogatásokból, hogy arra az is felkapja a fejét, aki amúgy nem feltétlen ülne le a tévé elé hetente megnézni Hunyadi János aktuális kalandjait. Az utóbbi években ezért állandó téma a hazai történelmi filmes dömping. De magyar sajátosság ez egyáltalán? A környező országok is így el vannak ragadtatva saját nemzeti hőseiktől? Máshol is ilyen bőkezűen támogatja a műfajt az állam? És érdekel bárkit a másik történelme annyira, hogy legyen esélyük ezeknek a tartalmaknak a nemzetközi piacon? Varga Balázs filmtörténésszel beszélgettünk.

Kezdjük mindjárt a legegyszerűbb válasszal: nem. Az, hogy itthon ennyi történelmi film és sorozat készül, korántsem magyar sajátosság, sőt. „A történelmi műfaj népszerűsége épp annyira jellemző a régióra, mint tágabb, akár európai vagy globális szinten. Magyarország gyakorlatilag most éri utol ezt a trendet, a magyar filmkultúrában ugyanis korábban jobbára hiányzott vagy ellentmondásosan volt jelen a műfaj” – mondta lapunknak Varga Balázs filmtörténész, az ELTE Filmtudomány Tanszék tanszékvezetője, aki jelenleg a University of Alberta vendégoktatója. „A 2000-es évek végétől kezdve, főleg a 2010-es években a streamingplatformok megerősödésével kiderült, hogy hatalmas az érdeklődés a történelmi fikcióra. A többé-kevésbé hagyományos történelmi sorozatnak nevezhető Vikingek (2013) vagy Az utolsó királyság (2015) világszerte óriási sikert arattak. Ahogy ez a streamingboom megjelent Kelet-Európában, a régióbeli országok is gyártani kezdték a saját tartalmaikat.” Itthon valóban volt egy időszak, amikor ez a(z egyébként kifejezetten drága) műfaj kevesebb figyelmet kapott: a magyar filmgyártás körülbelül a hetvenes években hagyott fel a nagyszabású történelmi filmek készítésével, érte is az utóbbi évtizedekben elég sok kritika ezek hiánya miatt – a Hunyadi-sorozat alapjául szolgáló regényfolyam írója, Bán Mór például nemrég így fogalmazott lapunknak: A történelmünk jelentős része teljesen hiányzik a filmjeinkből. Pedig ahhoz, hogy legyen viszonyulásunk a magyar múlthoz, muszáj valahogy elmesélni ezeket a történeteket. 2018-ban az akkor még Filmalap néven futó Nemzeti Filmintézet (NFI) próbát tett ennek a sokaknak fájó hiánynak az enyhítésére, és kiírtak egy pályázatot kifejezetten történelmi filmekre: „Az elbírálás során fontos szempont lesz, hogy a történet átélhető és érvényes üzenetet fogalmazzon meg a közönség számára. Fontosnak tartjuk, hogy a főhős drámai történetében egy közösség, vagy a magyar történelem legfontosabb eseményei, kérdései tükröződjenek” – így szólt a kiírás. Andy Vajna 2019-es halála után aztán az immár NFI néven futó intézet vezetését Káel Csaba vette át, és innentől kezdve még inkább explicit cél volt a történelmi vonal támogatása. Meg is indult a történelmi filmes dömping. Hogy csak néhány emlékezetes példát említsünk, még a Vajna-érában készült film a leghíresebb magyar lóról akkor még rekordernek számító állami pénzből, aztán már az NFI támogatásával, az elmúlt öt évben Hadik Andrásról, Antall Józsefről, a márciusi ifjakról, illetve sorozat II. András uralkodásáról és Báthory Gábor erdélyi fejedelemről. Most pedig ugye itt a Hunyadi is. Utóbbiaknál rendre előkerül a „magyar Trónok harca” jelző – hiába, az HBO klasszikusának térnyerése óta egyszerűen nem lehet úgy kardokat felvillantó sorozatot csinálni, hogy azt valaki ne hasonlítsa rögtön a Trónok harcához (hát még ha szexjelenetek is vannak benne). Egyébként ez sem magyar sajátosság. A szlovákoknak és a szerbeknek is van saját Trónok harcájuk A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

