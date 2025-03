Autóbalesetben meghalt Angie Stone, az R&B egyik legfontosabb arca

Szombat hajnalban, röviddel utolsó koncertje után elhunyt Angie Stone, akit közel ötvenéves pályája alatt háromszor jelöltek Grammy-díjra – írja a BBC.

A lánya, Diamond által a Facebook-on közölt hírt a lapnak a zenész menedzsere is megerősítette, pályatársa, a hip-hop legenda Guy Todd Williams pedig arról beszélt, hogy Stone egy kisbuszban vesztette életét, ami rajta kívül még kilenc embert szállított.

Angie Stone legnagyobb slágerei a The Sequence trió tagjaként született Funk You Up, valamint a No More Rain (In This Cloud), illetve a Wish I Didn’t Miss You voltak.

Az énekesnő az elmúlt huszonöt évben azonban tévésorozatokban, illetve filmekben is feltűnt, köztük a Csajokban (2002), a Tökös csajban (2002), illetve a Horrorra akadva ötödik részében (2013).