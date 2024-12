Megkeresztelkedett és lelkészi engedélyt szerzett Denzel Washington

Szombaton megkeresztelkedett, keresztlevelet és lelkészi engedélyt is kapott Denzel Washinton – írja a Deadline. A színész az engedély birtokában már felszenteltetheti magát. Az eseményre a New York-i Harlemben található Kelly Temple Church of God in Christ templomban került sor, a keresztelőt Christopher Bryant érsek tarotta.

Egy hét múlva leszek 70 éves. Eltartott egy darabig, de itt vagyok

– mondta Washington, aki egyúttal köszönetet mondott feleségének, Pauletta Washingtonnak is. Bryant egy Facebook-posztban emlékezett meg az eseményről, amiben azt írja, a helyszín közel áll Washington szívéhez, gyerekkorában ugyanis ebbe a templomba járt.

A kétszeres Oscar-díjas színész korábban is beszélt már a hitéről, az Esquire-nek a múlt hónapban írt esszéjében úgy fogalmazott, hogy bár Hollywoodban ritkán beszélnek a vallásról, ő rendíthetetlenül meg akarja osztani a hitét és a tapasztalatait.

Ez [a téma] nem divatos. Nem szexi. De ez nem jelenti azt, hogy Hollywoodban az emberek nem hisznek. Amúgy sincs olyan, hogy Hollywood. Mit jelent ez egyáltalán? Számomra ez egy Hollywood Boulevard nevű utcát jelent. Nem úgy működik, hogy mindannyian találkozunk valahol és megbeszéljük, hogy miben hiszünk. Szóval nem tudom, hány színész hívő. Nem csináltam közvélemény-kutatást. Honnan tudhatnám?

– fogalmazott akkor.

Washington állítása szerint már eléggé megválogatja, miben szerepel, nem sok új filmet jósol már magának, de azért jelenleg is több projekten dolozik; nemrég például arról szólta el magát, hogy szerepelni fog a Fekete Párduc 3-ban is.