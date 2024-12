Cserhalmi György: Én nem látok ma Fideszt

Szeret unatkozni, egy-két nap is eltelik úgy, hogy nem csinál semmit – mondta a Telexnek adott interjújában Cserhalmi György, a Nemzet Színésze. A másfél órás beszélgetésben a Kossuth-díjas színész beszélt gyereknevelésről („Valahogy mindig azt hiszi a felnőtt társadalom, hogy a gyerek azért van, hogy parancsolgasson neki.”) és arról is, milyen érzés kimenni a divatból („Azt nem állítom, hogy nincsenek olyan estéim, hogy de jó lenne most színházi közegben lenni, de ahhoz meg már nincsenek meg a képességeim”).

Szóba került az is, hogy Cserhalmi annak idején még drukkolt is, hogy Vidnyánszky Attila legyen Alföldi Róbert után a Nemzeti Színház igazgatója, „aztán amikor láttam, hogy létrehoz egy grémiumot, ami őt megszavazza, akkor ledermedtem. Szóval olyan nincs. Az mi? Lehet rá szavakat találni, de nem érdemes.”

Az interjúban szóba került a közélet és a politika is.

Nem tudom, hogy mikor fog újra megjelenni egy olyan minőség a politikában, mint például a Deák Ferenc volt

– mondta. A rendszerváltást szerinte utólag lehet úgy értelmezni, hogy ez egy szűk értelmiségi rétegnek volt az igénye, a 90-es években pedig olyan helyeket vertek szét, ahol éltek az emberek, például a Takarékszövetkezeteket.

A Fidesz 2010-es első kétharmados győzelméről is beszélt:

szavazója voltam a Fidesznek, persze hogy vártam valamit. Igen, azt vártam, hogy ez lesz a normális működés, ahol tisztázottabbak a dolgok. Még azzal együtt is, hogy voltak szembetűnő jelek arra, hogy talán mégsem így lesz.

Arra a kérdésre, hogy a Fidesz, amit ma lát, mennyire hasonlít arra, mint amire szavazott, azt válaszolta:

Én nem látok ma Fideszt. Már ne haragudj, nem látok ma Fideszt, egyáltalán nem

, majd hozzátette, amit lát, az feudalizmus.

A teljes interjú itt nézhető meg.