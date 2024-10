Ideiglenesen műemlék lesz a hegyvidéki Turulból, ez azonban nem teszi sérthetetlenné

Hosszú hónapok óta gyűrűzik már a XII. kerületi Turul-szobor ügye, hiszen június közepén a polgármesteri székre pályázó Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt első embere kijelentette: azt el kell távolítani, hiszen egyszerűen nem alkalmas arra, hogy a világháborús áldozatok emlékműveként közterületen maradjon.

A politikus szavaira rövidesen Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, illetve a székét alpolgármesterének, Fonti Krisztinának átadni vágyó Pokorni Zoltán is reagált: előbbi jelezte, hogy nem fogja hagyni, hogy a magyarság jelképe eltűnjön a kerületből, a fideszes vezető pedig csak annyival intézte el az ügyet, hogy annak ügye szerinte nem tartozik a legfontosabb várospolitikai problémák közé, eltávolítása pedig épp ezért felesleges. A témában rövidesen a jogilag nem is a korábbi párt utódjának számító, 2021-ben bejegyzett MIÉP is megnyilvánult: ők saját költségen akarták elszállítatni, sőt, még egy reális összeget is hajlandók lettek volna kifizetni érte.

A végül magabiztos győzelmet szerző, október elején hivatalba lépő Kovács az elmúlt hónapokban sokat finomított a véleményén – most már történészekkel és szakemberekkel vizsgáltatná meg az alkotást, és velük közreműködve hozna végső döntést –, ez azonban nem nyugtatta meg a turulpártiakat.

Az új polgármester és a témában korábban az áthelyezést javasló szakemberek véleményének lényege ettől függetlenül nyilvánvalóan nem változott, hiszen vannak olyan tények, amik megmásíthatatlanok:

Az emlékművet 2005. október 22-én eleve illegálisan állították fel – a forgalom és a zaj miatt a Budapest Galéria eleve nem javasolta a felállítását, a Fővárosi Közgyűlés pedig nem támogatta a szobor elkészültét (a neveket tartalmazó emlékműét igen), az igazi gátat azonban az I. kerületi építésügyi hatóság jelentette, amely nem adott engedélyt a kihelyezésre. A fennmaradási engedélyért folyamodó kerület kérését a főváros félresöpörte, majd a következő négy évben bontási határozat, illetve jogerős bírósági döntés is született a témában. A helyzetet végül a Pokorni Zoltán által 2010-ben benyújtott törvénymódosítási kérés rendezte, ami a kerületi önkormányzatok kezébe adta a köztéri szobrok kihelyezésével kapcsolatos döntések lehetőségét, 2011-ben pedig megszületett a fennmaradási engedély.

A turul néhány lépésnyire áll csak a Németvölgyi út 5. alatti egykori nyilasháztól, a környéken pedig a háború legsötétebb időszakában emberek százait kínozták, illetve gyilkolták meg.

A talapzaton lévő névsorban korábban nem csak áldozatok, de tizenhét nyilas párttag, sőt, négy, a tömeggyilkosságokban vagy a kifosztásokban aktívan résztvevő férfi – így a kerületet 2006 és 2024 közt vezető kormánypárti politikus nagyapja, Pokorni József – neve is szerepelt. Ezeket 2020-ban ugyan eltávolították, de a történtek mégis sokaknak okoztak keserű pillanatokat, a mű pedig terhelt maradt.