Meghalt Evan Wright, akinek az iraki háborúról szóló könyvéből díjnyertes sorozat készült

59 éves korában elhunyt Evan Wright, a díjnyertes újságíró, aki a Generation Kill című könyvében az amerikai szubkultúrákról írt, és akinek segítségével az HBO azonos című minisorozatot is készített, a magyar címe Gyilkos megszállás volt. Wright pénteken követett el öngyilkosságot Los Angeles-i otthonában – derült ki a Los Angeles megyei halottkém jelentéséből.

Wright olyan magazinoknak írt, mint a Time és a Vanity Fair, de talán a Rolling Stone-nak írt cikkeiről volt a legismertebb. Leginkább azonban háborús tudósítóként vált híressé, először az afganisztáni háborúban kísérte az amerikai hadsereget, majd 2003-ban a tengerészgyalogság első felderítő zászlóaljával Irakban. Iraki írásai, a Rolling Stone-ban The Killer Elite címmel megjelent háromrészes sorozata 2004-ben elnyerte a National Magazine Awardot a tudósításért.

Wright cikkeit kibővítette, és megjelentette a Generation Kill: Devil Dogs, Iceman, Captain America and the New Face of American War című könyvében, amelyet 2008-ban a Gyilkos megszállás című HBO-minisorozatban dolgozott fel. Ennek forgatókönyvét Wright David Simonnal és Ed Burnsszel, a Drót című sorozat alkotóival közösen írta. A sorozat számos elismerést és díjat is kapott.

Wrightról azonban jól ismert, hogy rendkívül nehéz gyerekkora volt: nyolcéves korától anyja egyedül nevelte két testvérével együtt, és miután édesanyja legjobb barátnőjét és annak férjét 1972-ben meggyilkolta a fiuk, anyja idegösszeomlást kapott. A 13 éves Wrighttal egyre több probléma volt, kirúgták az iskolából, végül egy fiatalkorú bűnözőknek fenntartott központba, a Seedbe került. A nővére szerint az volt a bűne, hogy nem marihuánával, hanem macskamentával készített jointokat sodort. Évekkel később a Los Angeles Timesnak adott interjújában Wright azt mondta, hogy a hely „észak-koreai agymosási technikákat alkalmazott a gyerekek megnevelésére: alvásmegvonás, fizikai erőszakkal való fenyegetés, megalázás és boksz.”

Iskolai tapasztalatait a Teen Torture, Inc. című tévésorozatban mesélte el, amelyet éppen a halála előtti napon kezdtek el sugározni a Maxon. Azt írta az X-en:

Bárki, aki látja a dokumentumfilmet, amelyben ezen a héten szerepelek, joggal következtethet arra, hogy valószínűleg sokat dolgoztam a mentális egészségemen azok óta az élmények óta, amelyeket átéltem.

Wright végül visszatért az iskolába. Az 1990-es években Ohióból Los Angelesbe költözött, hogy forgatókönyvíró legyen, de a Hustler magazin szórakoztató szerkesztőjeként és fő pornófilm-kritikusaként kezdett dolgozni. Hamarosan a Rolling Stone, a Time magazin és a Vanity Fair számára kezdett írni. A Generation Kill után Wright továbbra is írt a környezetvédőktől a neonácikig terjedő témákról; további könyvei közé tartozott az American Desperado, amely a maffia kokaincsempészéről, Jon Robertsről szól, és a How to Get Away with Murder in America, amely egy CIA-ügynökről szól, aki egy FBI-nyomozás középpontjába került. Producerként olyan tévésorozatokban is dolgozott, mint A híd, az Ember a fellegvárban, a Homeland és a Dirty John, írja a Guardian.