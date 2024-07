Palik László újra műsort vezethet a TV2-n

A SorozatWiki információi szerint visszatér Palik László, és újra a TV2-n vezethet majd műsort. A portál úgy tudja, Palik a Legyen Ön is Milliomos című kvízműsort vezeti majd, mely szintén hosszabb szünet után térhet vissza a csatornára, és a 2024-25-ös szezonban kerül majd a képernyőre.

Palikot utoljára három éve láthatták a TV2 nézői, ő vezette az Exatlon Hungary első évadát és a Fuss, család, fuss! című műsort is, majd 2021 őszén távozott a csatornától. A SorozatWiki emlékeztet rá, hogy a Legyen Ön is Milliomosnak Palik László lehet az ötödik házigazdája: a vetélkedő eredetileg Vágó Istvánnal 2000 és 2008 között volt látható az RTL Klubon, ahol nagy sikerrel futott, azóta pedig több műsorvezetővel is visszatért, de sosem lett újra nézett. Vezette a műsort Fábry Sándor, Friderikusz Sándor, majd legutóbb 2019-ben Gundel Takács Gábor immár a TV2-n.