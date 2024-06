Megérkezett az új Nosferatu-film első előzetese

A filmtörténet egyik legfontosabb darabja, az előbb Tod Browning (1922), majd Werner Herzog (1979), végül pedig Francis Ford Coppola (1992) által vászonra vitt Nosferatu címét, illetve a mögötte lévő Drakula-történetet hozza be újra a köztudatba Robert Eggers, A boszorkány, A világítótorony, illetve Az északi rendezője – derült ki korábban, most pedig a karácsonykor bemutatkozó film első előzetese is megérkezett.

A Collider cikkéből új részletekre nem igazán derül fény, de végre láthatjuk mozogni Bill Skarsgårdot (ő Orlok grófot játssza majd) és Willem Dafoe-t, de a filmben Nicholas Hoult, illetve Lily-Rose Depp is feltűnik majd.