A Boldog halálnapot! rendezője veszi kézbe a Sikoly 7-et

Ezt hívjuk testhezálló feladatnak.

És míg a hatodik rész valóban nem lő bakot, kérdés az, hogy az egyre fogyatkozó eredeti szereplőgárda nélkül meddig lesz még szórakoztató évről évre nagyjából ugyanazt látni, meddig tud fárasztó önismétlés nélkül saját magán jópofáskodni egy franchise? Vajon kell-e még az a hetedik rész?

– zártuk a költői kérdéssel a Sikoly 6-ról írt kritikánkat márciusban, miközben már akkor is világos volt, hogy a Sikoly 7 elkerülhetetlenül közeleg a láthatáron, főleg, hogy a New York-ban játszódó hatodik rész a franchise egyik legsikeresebb darabjává vált, amelyik az 1997-es Sikoly 2 óta először tudta átlépni a 100 millió dolláros bevételt az amerikai mozikban. Korábban úgy volt, hogy a franchise-t az előző két résszel feltámasztó Matt Bettinelli-Olpin és Tyler Gillett rendezik majd az újabb felvonást is, de ők egy másik horrorprojektet választottak inkább a Universal stúdiónál. A legfrissebb hírek szerint így Christopher Landon kapja majd a megtisztelő feladatot, aki számára az önironikus horror amúgy is testhezálló műfaj.

Nem csak a kísértetházas Parajelenségek-filmekben működött közre a legkülönfélébb kreatív szerepkörökben, de olyan árulkodó című tételek szerepelnek még a filmográfiájában, mint a Boldog halálnapot!, Boldog halálnapot! 2, illetve a Cserkészkézikönyv zombiapokalipszis esetére. Premierdátumról egyelőre nincs információ, de úgyis komolytalan lenne ilyesmit megjósolni, amíg a hollywoodi színészek és forgatókönyvírók sztrájkja tart.