A Peaky Blinders atyja veszi kezelésbe az új Star Wars-filmet

Az Oscar-jelölt Steven Knight a Lost producerét, a Damon Lindelofot váltja.

2019-ben mutatták be az utolsó, harmadik trilógiát lezáró Star Wars-filmet, a Skywalker korát. Azóta elindult a Disney+, ezzel együtt beindult a Star Wars-sorozatok dömpingje is, de hivatalos bejelentés még nem volt arról, mi lesz a következő mozifilm. Várhatóan azonban az az egyelőre cím nélkül futó projekt lesz az, amit 2025-re tűztek ki, és a kétszeres Oscar-győztes Sharmeen Obaid-Chinoy rendezi, aki díjazott dokumentumfilmjei mellett a Ms. Marvel sorozaton is dolgozott.

Eddig úgy volt, hogy a forgatókönyvet Justin Britt-Gibson és a Lost, valamint a Watchmen-sorozat producere, Damon Lindelof írja, a Disney azonban elégedetlen volt, így ők nemrég távoztak a csapatból. A Variety most azt írja, hogy a helyükre érkezett Steven Knight, aki karcos bűnügyi filmek forgatókönyvírójaként szerzett hírnevet magának, mint a Gyönyörű mocsokságok vagy a Gyilkos ígéretek. Legnagyobb ismertségre viszont a birminghami gengsztercsaládról szóló Peaky Blinders című sorozat létrehozójaként tett szert. Áprilisban tartják Londoban a soron következő Star Wars ünnepet, akkor minden bizonnyal több részletet is bejelentenek majd.