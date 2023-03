NMHH: jogsértők a Netflix korhatár-jelzései, a Toxikomával és egy John Wick-filmmel is gond van

Hét, a Netflixen elérhető filmmel kapcsolatban tárt fel jogsértést a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa: a filmek helytelen besorolásán túl a korhatár-minősítés sem volt jól látható helyen feltüntetve. A szóban forgó filmek: Bosszú, Vadállatok, Bandaháború, John Wick: 2. felvonás, A sötét ötven árnyalata és a Toxikoma című filmeket a Nemzeti Filmiroda a 18 éven felülieknek szóló kategóriába sorolta, amely kategorizálás a Médiatanács számára is irányadó, ezzel szemben a Netflix 16+-os korhatár-megjelöléssel tette elérhetővé ezeket. Szintén helytelen besorolással, 13+ jelzéssel szerepelt a Netflix hazai kínálatában Az unoka, amely a hazai szabályozás értelmében tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott.

A 2022. december 27. óta érvényben lévő új szabályozás szerint a streaming-szolgáltatóknak is kötelező jól látható helyen feltüntetni a médiatartalmak korhatár-besorolását. Ez a Netflix felhasználói felületén nem teljesül, a korhatárra vonatkozó kategória csak akkor jelenik meg, amikor a felhasználó a kurzort az adott műsorszám ikonjára vezeti, vagy külön lenyitja a „további információ” fület. Mivel azonban a Netflix szolgáltatója Hollandiában bejegyzett társaság, a Médiatanács büntetni nem tud, így a felmerült jogsértésekről értesíti a holland társhatóságot, és kéri a szükséges intézkedések megtételét.

Közölték azt is, hogy bejelentés alapján vizsgálta a testület a Disney+-on elérhető Fura világ című gyerekfilmet, amelyet a szolgáltató 6+ korhatár-megjelöléssel látott el, az NMHH vizsgálata megállapította, hogy a hazai szabályozás szerint a műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott, mivel annak üzenete, erőszakos és fenyegetettség-érzetet keltő jelenetei, képi és hanghatásai miatt. A helytelen korhatár-besorolás mellett a Disney+-on sem voltak jól látható helyen feltüntetve a médiatartalmak korhatár-minősítései, ami szintén jogsértés. Az NMHH ezért a rajzfilmmel kapcsolatban szintén értesíti a holland társhatóságot.

Az RTL Három csatornán január 2-án délelőtt 10 órától sugárzott Immigrants – Jóska menni Amerika! című animációs filmmel kapcsolatban is bejelentés érkezett: a film a 12 éven aluliaknak nem ajánlott korhatár-kategóriába került, ám a Médiatanács megállapításai szerint a film számos, tizenhat éven aluliakra káros elemet tartalmaz, így azt is át kellene sorolni a szigorúbb kategóriába. Az NMHH tehát erről is értesíti a joghatósággal rendelkező luxemburgi társhatóságot, amelyhez az RTL Három médiaszolgáltatója tartozik.