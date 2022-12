Közel félmilliárd forintnyi dollárért kelt el egy, az evolúciót magyarázó Darwin-kézirat

Az eddigi csúcstartóért csak feleannyit fizettek.

Rekordáron, 882 ezer dollárért, azaz 430 millió forintért kelt el egy Darwin-kézirat a brit Sotheby’s aukciósháznál – írja az MTI.

A papírlapra az angol természettudós az evolúció elméletének végső érvét írta le, így az egyes szakértők szerint akár ennél is többet érhetett volna, bár az ár így is felülmúlta a szerző korábbi anyagaiért fizetett árat – olvasható a BBC vonatkozó hírében.

A sokat megélt dokumentum több szempontból is különleges ereklyének számít, mivel Darwin kézirataiból kevés maradt meg. A tudós általában nem őrizte meg papírra vetett gondolatait, teljes nevét pedig csak alig használta a szignóin, így az esetek többségében egyszerűen csak C Darwin, vagy Ch Darwin formában írt alá.

A most kalapács alá került szöveget a tudós a kor Angliájában népszerű magazin, a The Autographic Mirror felkérésére írta meg, sőt, A fajok eredete harmadik kiadásában is ugyanezt tette közzé.

A leírás Newton példáján át bizonyítja saját elméletének hitelességét, hiszen a közel két évszázaddal korábban élt tudóstársa elméletét is ép púgy hihetetlennek és különösnek tartják, később azonban kiderült, hogy mégis igaza volt – mondta el nyilatkozott a BBC-nek John van Wyhe tudománytörténész és egyetemi tanár, a Darwin Online kurátora.