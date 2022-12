Egyelőre rejtélyből van a legkevesebb az új Barátok közt-krimiben

Az univerzumépítés a Barátok köztöt is elérte, de senki se számítson felsejlő Magdi anyusra és a háttérben markát dörzsölő Bartha Zsoltra: csak a név maradt, a jelleg változott. Berényi Miki lánya egy fotókurzusra érkezik, hogy aztán egy gyilkosságba keveredjen, ám az RTL+ kínálatában debütáló sorozat első három részében fiatal felnőttek intrikáit nézzük, a krimi még várat magára.

Krimi a Barátok közt-univerzumban. Nem véletlen, ha azonnal felszalad az ember szemöldöke ezt olvasva. Hát sosem szabadulunk a Barátok közttől? Egyáltalán, mióta van univerzuma? És hogy jön egy szappanoperához a krimi? Aki simlis és baljós ügyekre számít a Mátyás tér környékén, az annál nagyobbat fog csalódni: a Ki vagy te ugyan nyomokban Berényiket tartalmaz, az első három rész alapján egy young adult-sorozat, amelyben néhány felsejlő kép figyelmeztet ugyan a bekövetkező tragédiára, de egyelőre még csak néhány gazdag fiatal ügyes-bajos dolgaiban vájkál.

A Veszprémbe érkező Timit történetesen éppen Berényinek hívják, de akármi lehetne a neve, olyannyira nem kapcsolódik egyelőre a sorozat a leghosszabb ideig futó magyar szappanopera sztorijához. Timi bekerül egy neves fotós mesterkurzusra a zseninek tartott Brian Foxhoz, akinek a neve senkit ne tévesszen meg, hiszen egy magyar fickó, Lengyel Tamás alakításában. Az ő villájában él a mesterkurzus ideje alatt egy csapatnyi összezárt fiatal, akik papíron fotózni tanulnak, de mivel az a sztori szempontjából nem lenne túl izgalmas, inkább buliznak, szexelnek, toporzékolnak és ármánykodnak. Közben láthatóan a nem túl fényes pedagógusi érzékkel rendelkező Brian keveri a lapokat, és nyomasztja a fiatalokat, nem ritkán visszaélve hatalmával, erőteljesen azt sugallva, hogy ő lesz itt a sztori gonosz szarkeverője.

Haláleset és Barátok közt-nosztalgia nem, a fiatal generációt érintő kérdésekből viszont annál több került terítékre, gondosan figyelve arra, hogy a legaktuálisabb problématrendek ne maradjanak ki. Van leszbikus szex és transznemű karakter is – az utóbbinak a múltjába vissza is utaztat a sorozat, megmutatva, hogyan fogadják a szülők egy nagyjából tízéves gyerek coming outját. A Ki vagy te érezhetően a későtinédzserek és a fiatal felnőttek generációs problémáiról akar mesélni – legalább is amíg nincsen rejtély, addig nagy erőkkel koncentrál erre. Rejtély viszont biztosan lesz, ha lehet hinni az előzetesnek, a társaság egyik tagja rejtélyes módon meghal majd, „az igazsággal pedig csak Timi hajlandó szembenézni.” Az már most biztos, hogy erre húsz epizódja lesz, egy véges történetű sztoriról van ugyanis szó.

A Ki vagy te alaptörténete egy kicsit hasonlít a napokban elkaszált Hotel Margeretéhez: ott szintén egy nagy csapatnyi embert – köztük egy hadseregnyi fiatal influenszert – zártak össze egy vidéki helyszínen, egy gyilkossággal megbolondítva a sztorit. A Ki vagy te szerencsére elkerüli a kínos kabaréhumort, sőt úgy általánosságban véve bármilyen humort, elsősorban a csapat punkjaként tetszelgő, Vörös névre hallgató karakter beszólásai hivatottak olykor vicces pillanatokat vinni a sorozatba.

A húzónévnek számító Lengyel mellett viszonylag ismeretlen fiatal színészeket láthatunk a fotóstanoncok szerepeiben, közülük a mostanában rengeteget foglalkoztatott Staub Viktória lehet ismerős, illetve persze a Berényi Timit a Barátok köztben is alakító Pásztor Virág, aki a Hotel Margaret főszerepében is feltűnt, de továbbra sem igazán meggyőző főhősként. Itt is a sorozat legidegesítőbb karakterét hozza, a sok nyelven beszélő, látszólag mindenhez értő főhősnőt, aki két perc alatt csavarja az ujja köré a kis csapat alfahímjét, de valahogy mégis nehéz elhinni neki, hogy bárminemű karizma nélkül hogyan tagozódik be pillanatok alatt egy ilyen közösségbe. Szintén kérdéses, hogy miért pont Timi karakterét emelték át a Barátok köztből, mert bár a készítők nagyon sokszor hangoztatták, hogy a Ki vagy te különálló sorozatként értelmezendő, nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy Berényi Miki lányánál jóformán bárki érdekesebb karakter a sorozatban – ebben és a nagy elődben is.

Egy krimiről meglehetősen nehéz bármit írni úgy, hogy valós bűntény a látott három részben nem is történt, és egyelőre jobb híján csak fiatal felnőttek közepesen szórakoztató évődését nézzük. Pedig a bevillanó képek ígérnek rejtélyt: erdőben kiásott hevenyészett sírgödrök, pisztolyok és megviselt arcok jelzik előre, hogy nem csak a szelfik és a bulik körül forog majd a fotósreménységek sorsa. Berényi-hátszél ide vagy oda, a Timi-spinoff bátran mer hátat fordítani műfajilag és a sztori szintjén is a Barátok köztnek – bár a hardcore rajongók egész biztos felsikítanak Rozi cameója láttán –, ám önnön jogán nem mutat fel semmi újat, hogy ne erről jegyezzük meg.

Ki vagy te, 2022, a sorozat hetente érkező új részei elérhetők az RTL+ kínálatában. A kritika az első három rész alapján készült. 24.hu: 4/10