89 éves volt.

89 éves korában meghalt Jean-Marie Straub francia filmrendező a svájci Rolle-ban lévő otthonában – írja az MTI.

Straub halálhírét a Cinémathéque suisse, a svájci nemzeti filmarchívum kommunikációs vezetője közölte vasárnap a filmrendező családjától kapott tájékoztatás alapján. Straub számos filmjét forgatta együtt feleségével és alkotótársával, a 2006-ban elhunyt Daniéle Huillet-vel.

Az elkötelezetten baloldali, marxista Straub, aki 1933-ban Metzben született, és az 1936-ban Párizsban született Huillet elsősorban irodalmi műveket használtak fel filmjeikhez, mások mellett Franz Kafka, Heirich Böll, Georges André Malraux és Friedrich Hölderlin írásait. Filmes pályafutásuk alatt elutasították a konvenciókat, nem csináltak mainstream filmeket, ellenálltak a sztárrendszernek és Hollywoodnak.

Straub az 1968-ban Huillet-vel együtt forgatott, Anna Magdalena Bach krónikája című alkotásával érte el legnagyobb sikerét, amely Johan Sebastian Bach felségének szemszögéből mutatta be a zeneszerzőt. A filmet több filmfesztiválon is díjazták.

From the Clouds to the Resistance és Sicilia! című produkciójukat a cannes-i filmfesztivál Un Certain Regard (Egy bizonyos nézőpontból) szekciójában is vetítették, utolsó közös filmjük, a Quei loro incontri című alkotás pedig 2006-ban a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában szerepelt. Straub a Locarnói Filmfesztiváltól 2017-ben Arany Leopárd-életműdíjat kapott.