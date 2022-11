Indiana Jones-sorozat érkezhet a Disney+-ra

Harrison Ford nélkül bővülhet tovább az Indy-univerzum.

A Variety úgy értesült iparági forrásokból, hogy a Disney-nél nagyon szeretnének belevágni egy Indiana Jones-sorozat fejlesztésébe, amely a cég streamingplatformján mutatkozna be. Mivel egyelőre nincs forgatókönyvíró csatolva a projekthez, ezért a cselekményről sem tudni semmit, sőt, még azt sem, hogy folytatásról vagy előzménysorozatról lenne szó, esetleg a Marvel mintájára valami olyan történetről, amely kitöltené a moziba kerülő filmek közti hézagokat. A Lucasfilm egyelőre nem erősítette meg az információt, de ha el is készül a sorozat, biztosra vehető, hogy Harrison Ford nem lesz része a projektnek, ugyanis ő nemrég jelentette be, hogy a jövőre érkező Indiana Jones 5 az utolsó, ahol az ikonikus régész bőrébe bújik.

Nem ez lenne amúgy az első franchise-ra épülő sorozat, a 90-es években az ABC-n két évadot ért meg Az ifjú Indiana Jones kalandjai, a második évad egyik epizódjában még maga Ford is feltűnt egy cameo erejéig.