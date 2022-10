Itt a film, ami után a cseten lévő mosolygós fejre is máshogy fogunk nézni

Kevin Bacon lányára rámosolyog egy félőrültnek tűnő nő, aki aztán a következő pillanatban kioltja saját életét: a szörnyűségek sora itt nem ér véget az újhullámos horrorfilmként definiálható Mosolyogjban. Az elsőfilmes rendező, Parker Finn igyekszik többet is mesélni a nézőkre vigyorgással frászt hozó embereknél – és épp olyan hitelesen teszi ezt, mint néhány évvel korábban a Valami követ. Kritika.

„Egy olyan rendkívül elhasznált műfajban, mint a horror, nehéz újat mondani, ám az utóbbi évtized bebizonyította, hogy szerencsére mindig lesznek olyan újító szándékú horrormesterek, akik megtalálják a rettegést egy napfényes pogányfesztiválban, egy, a száját furcsán kattogtató kislányban, vagy épp a szüzesség elvesztésében” – írtuk néhány hónappal ezelőtti cikkünkben a horror mint filmes műfaj átalakulás kapcsán.

Akkor megemlítettük a 2014-es Valami követ című filmet, amely horrorköntösbe csomagolta a szexuális úton terjedő betegségek kényes, de annál fontosabb témáját. Nagyon hasonló úton jár Parker Finn szeptember végén mozikba került saját alkotása, a Mosolyogj is.

Dr. Rose Cotter (Sosie Bacon) munkamániás pszichológus: talán ebédelni sincs ideje, ő a lelkiismeretes orvos archetípusa, még betegbiztosítás nélküli páciensei költségeit is a kórházzal fizetteti ki – hiszen mindenki megérdemli a jó ellátást, mondja. Ő már csak tudja, elvégre évekkel ezelőtt szemtanúja volt annak, hogy anyja öngyilkos lett, a traumából azóta is próbál felépülni. Az egyik nap – még mielőtt hazamenne – új páciense zavarodottan betér hozzá, és arról mesél, egy láthatatlan alak követi őt mindenhová. Pár perccel később a lány ordítva a földre veti magát, arról hadoválva, ott van a kórteremben a rejtélyes entitás. A beszélgetés vége az lesz, hogy a nő elvágja a saját torkát, miközben vigyorog a doktornőre.

A traumatizált dokit (akinek filmbéli anyját egy magyar színésznő, Kiss Dóra alakítja) is látomások kezdik gyötörni ettől a pillanattól kezdődően, és felsejlik a néző előtt egy A körhöz hasonló, rituáléra épülő történetszál: aki szemtanúja volt egy öngyilkosságnak, egy héten belül hasonló halált hal. Annyit elárulhatunk, a címben lévő mosolygásnak ehhez meglehetősen sok köze lesz.

Kicsoda Kiss Dóra? A színésznővel a Telex készített interjút, amiben a filmről is beszélt: „Finn nagyon tehetséges rendező, nagyon támogató a színészekkel, nagyon jó volt vele dolgozni, mindenre figyelt. Megbeszéltük vele, hogy ki az a karakter, akit játszom, mit szeretne, én pedig ebből kiindulva építettem fel. Imádom azt, amikor felfedezem magamnak a szerepet, ami egyébként a meghallgatás után egy picit meg is változott, és nagyobb szerep lett. Nagyon sokat készültem rá, van egy jelenet, aminél mindenképpen százszázalékos teljesítményt akartam nyújtani, és mivel én sosem mentem át olyanokon, mint a karakterem, fontos volt, hogy képben legyek. Dokumentumfilmeket néztem, könyveket olvastam, nagyon felkészültem.”

Finn filmjében ez szolgáltatja az alapszituációt, ami első olvasatra (és az egyébként kevésbé szerencsés filmcím miatt) nehezen helyezhető el a tucathorror és minőségi riogatás skálájának felső részébe, noha a helye egyértelműen utóbbiban van. A rendező filmje a ma már talán egyre inkább elcsépelt poszthorror címkéje alá sorolható, azaz a sok esetben váratlan ijesztgetéseken túl mélyebb üzenettel bír: esetünkben az öröklődő mentális betegségekből való kilábalást, annak nem megfelelő kezelését és a téma társadalom általi elbagatellizálását helyezi középpontba. Egyébként minden Finn 2020-as Laura Hasn’t Slept című, díjnyertes rövidfilmjével kezdődött, amivel a pandémia alatt képes volt meggyőzni a Paramount fejeseit, bólintsanak rá kétórás filmtervére. Nem kérdés, hogy a Mosolyogj bőven merít a zsáner nagyjaitól: ismerős toposzokkal találkozunk Az átokból és az Örökségből is, de ez nem azt jelenti, hogy Finn filmje ne hordozna magában eredeti ötleteket.

Szánt szándékkal építkezik a nézői prekoncepciókra, horrorfilmes előismereteinkre: sejtelmes zörej egy hangfelvételen? Bizonyára fülsiketítő ijesztgetés lesz a vége, a főszereplő pedig a földre hajítja fejhallgatóját. Ez meg is történik? Finn javára legyen mondva: nem mindig. A Mosolyogj nagyon sokszor becsalogatja a nézőjét egy olyan labirintusba, amiről úgy érezzük, simán ismerjük a kiutat, pedig ez közel sincs így. A dermesztő jelenetek nagy része hosszú, kényelmetlen felvezetéssel tárul elénk, a jumpscare-ek pedig úgy vannak adagolva, hogy használatuk ne érződjék izzadságszagúnak. Ehhez nagyban hozzájárulnak Charlie Sarroff operatőr horrorfilmes értelemben vett nyomasztó képei, explicit jelenetei és Finn kiváló ütemérzéke, aki játszik a nézőivel: ezt a 116 perc alatt majdnem végig tudja is tartani.

A legtöbb feladat Sosie Baconé, aki történetesen a nyolcvanas és kilencvenes évek kölyökképű színésze, a ma már inkább sorozatokban látható Kevin Bacon lánya. A fiatal színésznőnek ez az első komoly főszerepe, és miután a film mögött a Paramount filmstúdió nyerészkedik, sejthetjük, a rá háruló figyelem is jóval nagyobb már. A bizalmat igyekszik meghálálni, ugyanis a mentálisan széthullóban lévő doktornő figuráját nagy hitelességgel viszi vászonra. Az első perctől érezzük, a munkamánia mögött valami más is meghúzódik esetében: Bacon az arcán túl a testét is jól használja a törékenysége kifejezéséhez, plusz kredit jár a sminkmestereknek, akik mindent megtettek azért, hogy fizimiskája tükrözze azt a mentális összeroppanást, amit a karakter átél a játékidő alatt.

Baconén túl Finn nem mélyíti a szereplőket, tudatosan: rideg, semmilyen arcú színészeket castingoltak, akik mindig ugyanilyen arckifejezéssel reagálnak a főszereplő mondataira, azokra, melyek úgy kezdődnek, egy entitás próbálja eltenni őt láb alól. A rendező ezzel a társadalom mentális betegségekre adott válaszát formálja képekké: a doki hiába bizonygatja, hogy nem őrült, tényleg követi őt valami, pusztán lesújtó tekinteteket, „ez is olyan őrült, mint az anyja” mondatokat kap cserébe. Finn a címmel szintén üzenni akar, hiszen a lelki sebeket sokszor erőltetett, nem őszinte mosollyal igyekezzük leplezni:

ahogy a Duchenne-mosollyal ránk néző Mona Lisában, úgy a Mosolyogj mondanivalójában is felsejlik az álcázás, a hamisság kérdése.

A háttérben megbújik még Finn orvos-beteg viszonyról alkotott lesújtó képe is: Cotter fiatal, ambiciózus orvosként gyógyszerekkel kezelné pácienseit, elvégre ő is azt hiszi, saját problémáin csak a pirulák segíthetnek. A film egy pontján azt gondolja, más életének kioltásával tán az ő problémái is tovaszállnak, így egy olyan betegét veszi célba, akiről ötször hangzik el a filmben, hogy mentálisan zavart, már-már menthetetlen. Hogyan fordítja le ezt a rendező? A doktornő szerint a beteg eldobható, élete fabatkát sem ér, kár vele foglalkozni – üzeni kritikusan Finn az amerikai egészségügynek.

Nem szeretnénk sokat elárulni a történetben megbújó csavarokról, legyen elég annyi, hogy Finn filmje a pesszimista hangvételű horrorfilmek táborát gyarapítja: nem kínál megoldásokat a lelki bajok feloldására, egyszerűen tényként közli, saját démonjaink elől az esetek nagy százalékában nincs menekvés. És talán pont ez a legnagyobb erénye a filmnek: a rémisztő faktort nemcsak a svenkekkel, hanghatásokkal, ijesztgetésekkel hozza elő a rendező, hanem az alapüzenettel, mely szerint a fejünkben lejátszódó folyamatok valós rémülete jobban paráztat bármifajta vélt vagy valós entitásnál.

Parker Finn filmje persze messze van attól, hogy hibátlan végjátékot produkáljon: számos banális szimbólummal ront az összképen, de egy mainstream filmes közegbe szánt alkotástól ennyi még belefér. És mentségére legyen szólva: némely jelenettel kikacsintást intéz a néző felé, mintha csak azt mondaná magában: „Igen, erre számítottál? Hát nem ez fog történni!”.

Hiba volna nem megemlíteni a Mosolyogj marketingcsapatát, akik a film színészeit kiküldték baseball-meccsekre, hogy rémisztően vigyorogjanak a kamerába mosolyogj feliratú pólót viselve.

Ahogy a filmben egy pszichológustól elhangzik: „A traumákból nem lehet felépülni, csak megtanulhatjuk kezelni azokat” – a Mosolyogj az a típusú film, amiről a moziból kisétálva hosszasan fogunk beszélgetni, tán még aludni sem tudunk tőle nyugodtan. Ha Finn-nek van egy kis szerencséje, a mentális jóllétről fog szólni a diskurzusunk, nem a nyikorgó ajtókról.

Mosolyogj, 2022, 116 perc, 24.hu: 8/10