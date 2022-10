Készülő könyve kézirata mellett családi fotók is eltűntek, mikor feltörték Lana Del Rey autóját

Az énekesnő saját hibájából tanulta meg, hogy mindennél fontosabb a biztonsági másolat.

Lana Del Rey autóját idén feltörték, miközben egyetlen percre otthagyta azt Los Angeles legfontosabb bevásárlóutcája, a Melrose sugárút egyik parkolóhelyén. A kocsinak pillanatokon belül betörték az összes ablakát, majd kiemeltek egy hátizsákot, benne a laptopja mellett több külső winchesterrel, illetve egy videokamerával – mesélte az énekesnő nemrég közzétett Instagram-videójában.

A lopás sokkal nagyobb kárt okozott, mint a fenti listából tűnhet, hiszen

épp készülő könyvének első kétszáz oldala, valamint a kamerán lévő pótolhatatlan családi felvételek is elvesztek, hiszen nem készült róluk biztonsági másolat.

Az azóta a Youtube-ra is feltöltött ötperces anyagból kiderül:

a laptop teljes tartalmát a nő egy erre szolgáló alkalmazással távolról törölte, hiszen nem akarta, hogy bárki hozzáférjen az azon tárolt személyes tartalmakhoz.

Lana Del Rey-nek rövidesen érkezik egyébként a kilencedik albuma, sőt, Taylor Swift október 21-én megjelenő albumának egyik dala, a Snow on the Beach munkálataiban is közreműködött, így a tolvaj ezeket a munkákat jól láthatóan nem vetette vissza.