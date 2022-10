Bagossy László Stuttgartban lesz színházigazgató

A következő évadtól Bagossy László rendező lesz a a stuttgarti Theater Tri-Bühne művészeti igazgatója, megbízatása 2023 szeptemberétől 2027 augusztusáig szól, írja a Népszava. A színház több évtizede rendszeresen hív meg magyar rendezőket, Zsámbéki Gábor, Székely Gábor, Lukáts Andor és Székely Kriszta is dolgozott ott, a most kinevezett Bagossy László pedig 2005 óta szinte minden évben rendezett Stuttgartban a most leköszönő igazgatónő, Edith Koerber invitálására.

Már korábban is felvetődött, hogy Bagossy átvegye a Theater Tri-Bühnét, de a rendező rendre nemet mondott, ugyanis nem akarta elhagyni a Színház-és Filmművészeti Egyetemet, ahol a Színházművészeti Intézetet vezette. Az SZFE modellváltásakor azonban távozott az intézményből, és a Freeszfe-n tanított, valamint a szervezet elnökségének is tagja volt, illetve ő volt az átigazolt diákok diplomament programjának egyik főszervezője is.

A lap úgy tudja, Bagossy László vezetői koncepcióját a stuttgarti képviselő testület minden pártjának küldöttje egyhangúlag támogatta. A stuttgarti intézet igazgatójaként is segíteni tervez a Freeszfe hallgatóinak, mint mondja:

a Tri-Bühne fontos, európai karrier indító bázisa lehet a Freeszfe-n végzett fiataloknak is, ahol akár a diplomamunkájukat is elkészíthetik, hiszen egy olyan barátságtalan és egyre inkább elszegényedő közegben, mint Magyarország, nagyon nehéz helyzetbe kerültek. (…) A járványt, illetve a mostani energiakrízist a német színházak is megérzik. De a német gazdaság stabilabb és erősebb, a társadalom pedig szolidárisabb, és ez több reményre ad okot, mint a magyarországi kilátások. Ráadásul mi egy kisebb színház vagyunk, válságállóbbak, így remélhetőleg könnyebb lesz alkalmazkodnunk a nehézségekhez

– mondta el Bagossy, aki szerint a színházak túlélésének hosszú távú záloga a közös megoldások keresése, az összefogás, aki pedig „ez ellen kapálódzik, kudarcra van ítélve”.