Az Utódlás új évada sem lesz híján vicces részleteknek

Az HBO közzétette az első rövidke részletet az Utódlás sorozat negyedik évadából egy hosszú supercut trailerben, amely számos közelgő sorozatot mutat be. A The Last Of Us, A Fehér Lótusz, a Love & Death és még sok más előzetes mellett az Utódlás készülő évadából is látható részet.

A rövid trailerben, amely megerősíti, hogy az új évad 2023-ban érkezik, Logan Roy (Brian Cox) látható, amint beszédet mond:

Ez nem a vég. Megöljük az ellenfeleinket! Építeni fogok valami jobbat, gyorsabbat, karcsúbbat, vadabbat! Imádok itt lenni! Kurvára imádok!

– kiabálja, miközben gyerekei, akikkel igen kemény módon számolt le az előző évad végén, tenyerükbe temetik az arcukat.

A részlet 1.30-nál látható a videóban.