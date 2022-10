Római katolikus pap, de titokban élettársa és három gyereke van

Cölibátus ide vagy oda, kutatások szerint a jelenlegi papok fele szexuálisan aktív: egy amerikai vizsgálat azt is kiderítette, hogy a papok 28%-a rendszeresen él szexuális életet nőkkel, 22% férfiakkal, 3% pedig biszexuális. Ám a cölibátus kérdése nem csak ezért foglalkoztatja a közvéleményt: az egyház szex- és pedofilbotrányai is szítják a vitákat, ráadásul Ferenc pápa látszólag nem zárkózik el a cölibátus kérdésének újragondolásától. Beer Miklós, a váci püspök korábban kifejtette azt is, hogy szerinte ötvenes, hatvanas éveikben járó családos férfiak is vállalhatnának egyházi tisztséget, ha a közösség elfogadja őket, ez ugyanis, Beer szerint enyhítené a jelentős paphiányt.

Ezzel a dilemmával foglalkozik a korábban producerként dolgozó Ugrin Julianna (Egy nő fogságban, Könnyű leckék, A monostor gyermekei) és párja, Vízkelety Márton operatőr (Keep Quiet, Ultra, Reményvasút) rendezte dokumentumfilm, A döntés, egy személyes történeten keresztül. A filmfőhőse, Robi tehetséges, magasan képzett és odaadó római katolikus plébános Magyarország egyik vidéki egyházközségében. Figyelmes lelki vezető és közösségépítő, akit szeretnek és tisztelnek a hívek. Ám Robi egyszersmind szeretetteljes élettárs és három kisgyermek apja. Családjának egyre nagyobb szüksége van rá, így nehéz döntést kell meghoznia: lemond papi hivatásáról, ezzel kockáztatva a közösség szétesését, vagy továbbra is titokban, rejtőzködve neveli fel gyermekeit. A film elsőként a 19. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál mutatkozik be, majd november 24-től az HBO Maxon is látható lesz.

De nem csak Robi atya vívódása kap teret a fesztiválon: a Verzió számos filmje foglalkozik a Magyarországon élő bevándorlók megéléseivel, de lesz film magyar női testépítőkről, a dél-indiai zsidó közösségről, és egy sor más látókört szélesítő, empátiát fejlesztő témáról. A Verzió november 8-án kezdődik majd, a fesztivált L. Ritók Nóra nyitja majd meg a Trafóban. A nyitófilm Ruslan Fedotow díjnyertes fehérorosz rendező rövid dokumentumfilmje, A Távol lesz, amely két Harkivból Budapestre menekült ukrán tizenévesről mesél, akik iskola után rajzfoglalkozásokat tartanak ukrán menekült gyerekeknek. A fesztivált november 8-16. között rendezik meg Budapesten és öt vidéki városban a mozikban. A fesztivál online filmtára, a Verziótéka, pedig november 14-20. között várja azokat, akik online szeretnének csatlakozni a 19. Verzióhoz.

Idén a fesztivál magyar versenyében tíz alkotást ismerhetnek meg a nézők, valamint két magyar film került a diák-és elsőfilmes versenybe, és szintén két alkotás a Primanimával közös AniDoc válogatásba. A filmek többsége először lesz látható Magyarországon.