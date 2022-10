Egyre több nő vádolja nemi erőszakkal a Dokik és a Kaliforgia íróját

Tizennyolc rendbeli szexuális zaklatással vádolják a Dokik című sorozat íróját és producerét, Eric Weinberget, aki éveken át több nő ellen követhetett el szexuális abúzust – írja a Guardian.

Az esetek 2014 és 2019 között történtek, a férfi ugyanazon módszer alapján cserkészte be áldozatait: üzletekben, bárokban szemelt ki magának jellemzően 20-30 év közti fiatal nőket, akiket aztán fotózás ígéretével csalt a lakására. A fényképkészítés azonban csak ürügy volt, Weinberg szexet akart a nőktől, még akkor is, ha azok nemet mondtak: a vádirat szerint háromszor konkrétan nemi erőszakra, hatszor pedig erőszakos behatolásra került sor, de olyan is előfordult, hogy akarata nélkül tartott bezárva egy nőt. A 62 éves filmest júliusban tartóztatták le, majd 5 millió dolláros óvadék fejében elengedték. Ügyvédjén keresztül „otromba lejáratókampánynak” bélyegezte az ügyet, a vádakat tagadta. A letartóztatása óta egyre több nő jelentkezett nagyon hasonló történettel arról, hogyan csalta őket fel Weinberg a lakására, majd zaklatta szexuálisan, eddig több mint huszan álltak elő.

A Los Angeles-i főügyész szerint Weinberg

hollywoodi tekintélyét kihasználva invitált fiatal nőket fotózásokra, ahol aztán szexuálisan zaklatta őket.

A rendőrség nyomoz az ügyben, a férfinek október 25-én kell megjelennie a bíróság előtt.

Weinberg évtizedek óta dolgozik a showbizniszben producerként és íróként, több epizódot is írt a Dokik, az Amerikai fater és a Kaliforgia című sorozatokba. Nem ez az első ilyen jellegű esete: 2014-ben letartóztatták, miután egy 22 éves nő nemi erőszakkal vádolta. Akkor azzal védekezett, hogy kölcsönös beleegyezésen alapult a szexuális kapcsolat, végül bizonyítékok hiányában ejtették az ügyet. 2020-ban a felesége amiatt adta be ellene a válópert, hogy egy olyan füzetet talált, amelyben fiatal nők neveit és előfordulási helyeiről készített jegyzeteit vezette.