Lehetőleg ne a Nyerő Párosból tanuljuk meg, hogy kell párkapcsolatot csinálni

Egy párterapeuta, de igazából bármilyen pszichológus igazi kincsesládát találhat a Nyerő Párosban, azt viszont csak remélni tudjuk, hogy a párkapcsolatban élést nem ebből a műsorból tanulja az ország: jó példát elvétve, mesterségesen gerjesztett feszültséget és bullyingba hajló kedélyeskedést annál többet láttunk a hatodik évad nyitóepizódjában.

Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig a kereskedelmi tévét néző millióknak. Ahogy a gyerekek elindulnak iskolába, úgy indulnak el a tévécsatornák új évadjai is, a 2022/23-as évadra pedig a huszonötödik születésnapját ünneplő RTL kiemelt mennyiségű puskaporral készül. E szőnyegbombázás részeként érkezett meg hétfő este a Nyerő Páros új, hatodik évada, hogy a hétvégén véget ért Házasodna a gazda után ne maradjon celebbulvár tartalmak nélkül, akinek ez a fétise – ne legyenek illúzióink, milliós népszerűségű fétis ez. A helyzet, persze itt lényegesen jobb a műsor minden aspektusában, mint az agrárszerelmi kálváriában, de azért csak úgy, ahogy a régi dal mondja: „valami van, de nem az igazi még”. A műsor ugyanis, amely híres emberek híres párkapcsolatait állítja próbatételek elé, meglehetősen szomorú képet fest a párkapcsolati kultúránkról.

A Nyerő Páros valójában a celebkultúra egyik legfontosabb motorja, minthogy újabb celebeket hoz létre: mintha még nem lennének elegen, az emberek, akik híresek – valamennyire, valamiről, esetleg épp csak arról, hogy híresek – elhozzák egy ilyen műsorba az esetleg még nem annyira ismert nőjüket-pasijukat, hogy celebizálódjanak ők is. Ráadásul a hírességi mutató a celebnek számító felek között is erősen eltérő mértékig leng ki – de egy ilyen műsor után a bankszámlaegyenlegükkel párhuzamosan feljebb mehet az ázsiója is mindannyiuknak. Mi több, e kapcsolatok ingatagságának eredményeképp egyes szereplőkkel megeshet az is, hogy a két nagy, konkurens csatorna közül mindkettőnek a vonatkozó műsortípusában szerepelhetnek, bizonyítva a szerelem mindent – de a tévés szerződésszegési díjakat legalábbis mindenképp – legyőző erejét.

Az ilyen szívügyi párváltós zsonglőrmutatványokra egyébként, a műsorgyártás folytonosságát fenntartandó valóban szükség lehet, hiszen már a műsor előző évadánál is úgy érezte szerzőnk, hogy azért lassan kifogynak az ilyen célra felvonultatható celebek. Ez a helyzet most sincsen másként – ugyan tény, hogy követem árgus figyelemmel a hazai celebszcéna alakulását, de mintha valóban nem a legtöbbet emlegetett nevek töltenék meg a Nyerő Páros hatodik évadjának villáját. Azért persze a csapat nagy részét nem nagyon kell magyarázni: kereskedelmi csatornák korábbi showműsoraiban megismert fiatalabb és néhány definiálható műfajban eredményeket felmutató valamivel idősebb játékosokat invitált meg a csatorna, és ügyeltek a harsány-decens-értelmes-bunkó koordinátarendszerben is szórni a szereplők között.

Itt van az egykori X-Faktoros és színésznő Muri Enikő és zenekari kollégából lett párja, Tóth Szabi, akik főleg azért tűnnek aggasztóan esélyesnek ebben a műsorban, mert túl normálisak a mezőnybe. A Compact Discós Lotfi Begi és felesége, Schadi Réka is hasonló helyzetben van – meglátjuk, a harsányság vagy ténylegesen az együttműködési képesség lesz a döntő. Hódi Pamela képviseli a bulvárélvonalat egykori focista férjével, Tóth Bencével, ám egyelőre mégsem ő nyerte a harsánysági versenyt: erre a címre Megyeri Csilla influenszer pályázik, aki párjával, Molnár Zsolt vállalkozóval elmondásuk szerint „olaszos” kapcsolatban él, amiről mind láthattuk, hogy nagyjából mit jelent. A végéhez közeledő Éjjel-nappal Budapest is delegált egy szereplőt Törőcsik Dániel személyében, aki topmodell párjával, Bíró Beával érkezett, akinek napsugaras személyisége saját párjánál sem talál éppenséggel befogadóra, és a többi versenyzőt is elkezdte már irritálni. Muri Enikő nem egyedül képviseli az egykori X-Faktorosokat, Zdroba Patrik és párja, Bádoki Bettina ugyanakkor egyelőre nem tűnt sem olyan bivalyerős szövetségnek, sem olyan törtető személyiségnek, amivel celebműsorokat lehet nyerni. Az eggyel idősebb generációt a Détár Enikő-Kiss Péter, valamint a Madár Veronika-Landor Richárd páros hozza a műsorba, szépen példázva a középkorú férfiak párjuk iránti rajongásának erejét, ami ilyen kalamajkába, sőt, egyikük esetében testi veszélybe is képes sodorni ezeket a komoly embereket.

A műsor előre haladtával kétségkívül lesz még alkalmunk belelátni a párok kapcsolati dinamikáiba, ebből ide, az első részbe, szerencsére nem jutott sok, mert ami jutott, az bizony, nem volt túl szívderítő látvány: a távolságtartó, a kapcsolatban alig jelen lévő fél még a jobbik eset, mert fel-felvillannak olyan megnyilvánulások, ahol igencsak felszalad a jobbérzésű néző szemöldöke. Értjük, hogy kell a kamerák elé a mesterséges konfliktus, persze, de így alázni egymást azért megvalósítja a verbális bántalmazás enyhe vagy középsúlyos fokozatát. Azért ezen a fronton a legdurvább mégis a Sebestyén Balázs-Kabát Péter műsorvezetőpáros, akik valamiféle Hacsek és Sajó utánérzést próbálnak hozni, de sajnos ebből ami kisül, az egy kellemetlen alázás-maraton, amelyben Kabát újra és újra házhoz megy a lekicsinylésért, tudatosan játszva egy, a Pistike-viccekhez hasonló karaktert, ráadásul mindez még csak nem is vicces. Szerintem egészen, tényleg egészen sok mindent meg lehet bocsátani a humor jegyében, főleg amíg a szándék tiszta – amit viszont látunk, az messze nem elég vicces és túlontúl hasonlít egy iskolai bullying-jelenetre. Eleve nem értjük: miért kell ide két műsorvezető? Láthatólag Sebestyén a sztár, Kabát csak a gyenge viccek céltáblája, érdemi terhet nem vesz le Sebestyénről, aki egy ilyen műsorral simán megbirkózna egyedül is – Kabát képességeinek demonstrálására biztosan nem ez a legmegfelelőbb platform.

A megérkezés és egy konfliktustól nem mentes ismerkedés után az első feladat egy utazás előkészületeit képezte le csomagolástól a biztonsági ellenőrzés megpróbáltatásain és az útlevélellenőrzésen át az elindulásig. A feladat legépületesebb része minden kétséget kizáróan az volt, amikor lecsót kellett kézipoggyász-kompatibilis méretű fiolákba töltögetni, mert hét hiszen nyilván kell vinni Maldívra egy kis hazait. Az útlevélellenőrzés címén feltett „mennyire ismered a partnered?” kérdések viszont megmutatták, merrefelé lenne egy efféle páros vetélkedőnek a szíve-humora: ezek az alig fél percig tartó vizsgakérdések nagyságrendekkel életszerűbbek és szórakoztatóbbak voltak, mint bármi más, ami az epizódban történt. Ezekben a pillanatokban felderengett valami abból, hogy a döbbenetes mennyiségű gázsi, valamint a nyereménnyel és ismertséggel járó intrikálás mögött ezek az emberek a hétköznapokban egyébként tényleg fontosak egymásnak.

Itt ugye a kihívást egymástól függetlenül hajtják végre a párok, egymás után érve vissza a házba, és a rangsor, hogy ki hogy végzett, visszaérkező párról visszaérkező párra rajzolódik ki. Ezen a ponton a műsor végre tudott az lenni, aminek lennie kellene, egy vetélkedőnek izgalmakkal – egészen be lehetett vonódni az idők és a sorrend alakulásába. A játék izgalmát viszont Détár Enikőék egy csapásra elhomályosították: bejelentették, hogy ők nem a pályáról jöttek vissza a villába, hanem az orvostól, akinek az utasítására ki kell szállniuk a játékból. A kihívás tétje kettős volt: a játékra feltett pénzösszeg megnyerése vagy elbukása, illetve a lakóhelyek elosztása, amelyből a legcelebebb celeb és párja kerültek ki az élen, az évek meg a rutin, ugye. A többiek helyezéstől függően kaptak kisebb, de még saját, vagy már közös, kevésbé privát bázist, a leghátul végzetteknek csak sátor jutott – no persze afféle glamping-jelleggel, gömb alakú, matracos, látványos fóliabuborék – amiben ugyan az átlátszó falak miatt nagyon sok privát szféra nincs ugyan, de ha Zdroba Patrik szerint egy luxuszállás luxus iglusátra hontalanság, akkor nem tudom, mi lenne az ő véleménye egy kartondoboz-nappaliról egy Boráros téri aluljáróban. Az első megmérettetésnek ugyanakkor az utazós kihívás csak egy része volt: az első kiszavazásig még több nap van hátra, így a nyitó szereposztással még ismerkedhetnek kicsit a nézők, a versenyzők pedig további próbatételek elé állnak a folytatásban, melyek érkeznek majd minden hétköznap este kilenckor további bullyinggal és elnyomással, mesterséges konfliktusokkal és kínos heherészéssel. És sok-sok magánéletben tapicskolással, nyilván.