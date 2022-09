Átnevezik az RTL Klubot és arculatot is vált a csatorna 25 év után

Egyszerűen RTL-nek fogják hívni a csatornát.

Az RTL Klub csatornát hamarosan egyszerűen RTL-nek fogják hívni – jelentette be az RTL Magyarország pénteki sajtótájékoztatóján. A névváltás valamikor októberben történik meg, a pontos dátumot később hozzák nyilvánosságra.

Az eseményen az is elhangzott, hogy a névváltoztatáson túl a 25. évforduló alkalmábólteljesen megújítják az arculatukat is. Változatos, színes arculat lesz, amely megegyezik az anyavállalatéval, és itt, Magyarországon veszik át elsőként, valamelyest a régióhoz szabva. A logó is változatosabb lesz, színhasználatban nemcsak egy, hanem számtalan, attól függően, hogy épp milyen tartalomtípusról van szó.A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy az RTL 25 éve a magyar kereskedelmi televíziózás 25 éve is, aminek most új időszámítását akarják elkezdeni.

Kiemelték, hogy gyakorlatilag 1999 január óta tartják a főműsoridős vezető helyüket a 18-49 év közöttiek körében, valamint, hogy az indulás óta szinte folyamatosan nyereségesek. Fontosnak tartják, hogy az indulás óta számos téren úttörők lehettek ők és a tv2 is, mert először csináltak sok dolgot a magyar médiában. Így például az RTL Most is egy ilyen úttörő kezdeményezésből jutott el oda, hogy ma már önálló platform, nem csak a csatorna kiegészítője, tavaly pedig elindult a megújult rtl.hu, amely az indulás óta megkétszerezte a látogatószámát. A 25 éves évfordulóról erre célzott műsorokban is megemlékeznek majd, de szinte az összes nagy címük is visszatér.

Az ősz tartalmai közül kiemelték, hogy A Keresztanyunak ugyan idén az utolsó évada jön, de ez nem jelenti azt, hogy nem lesz napi fikciós sorozatuk – de hogy mi lesz az, azt egyelőre nem hozzák nyilvánosságra. Ezen kívül már most hétvégén visszatér az X-Faktor, illetve elindul a Tehetség első látásra, ezzel a hétvége mindkét estéjét nagy showműsorral töltik ki.

Ezen kívül igazi realitydömpinget ígér a csatorna: már megy a Házasodna a gazda, de összesen jön új évad a Nyerő Párosból is. Ezen kívül visszatér a Celeb vagyok, ments ki innen Sebestyén Balázs és Vadon Jani vezetésével, visszatérnek Dél-Amerikába, éspedig konkrétan Kolumbiába. A Való Világ idén lesz 20 éves, ögy pláne jön az új évad abból is, éspedig az RTL II-n. A Konyhafőnök VIP is visszatér, A séf meg a többiek új részekkel érkezik, de lesz NőKomment is Liptai Claudiával. A további újdonságokról a csatorna hamarosan tájékoztatja a közönséget.