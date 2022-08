Ráadás epizódot kapott a Sandman, de a 2. évad még bizonytalan

Meglepetés epizóddal folytatódott a Sandman: Az álmok fejedelme című sorozat, amelynek első évada augusztus elején került fel a Netflixre. A hétvégén azonban váratlanul megjelent egy újabb rész, méghozzá dupla történettel.

Az elsőben, az Ezer macska álma animációs rövidfilmjében megtudjuk, miről álmodnak a macskák. Az eredeti szinkronhangok között megtalálható James McAvoy, Michael Sheen, David Tennant és Neil Gaiman, a Sandman képregénysorozat írója és a netflixes adaptáció egyik alkotója is. A duplaepizód második története már élőszereplős, ez a Kalliopé című Sandman-sztorit dolgozza fel, amelyben egy ötlethiánnyal küzdő író foglyul ejt egy múzsát, hogy inspirálja őt.

Gaiman már nyilatkozott róla, hogy megvannak a terveik a sorozat második évadára, a Netflix azonban egyelőre nem jelentette be, hogy készül a folytatás. Az író a Twitter-oldalán írt róla, hogy bár az első évad húsz országban is a legnépszerűbb Netflix-film, a magas gyártási költségek miatt még nincs végleges döntés a második szezonról.

A hétvégén mi is közöltünk kritikát a sorozatról. „2022-ben a netflixes Sandman legüdvösebb hatása az lehet, ha növelni tudja a szelíd bölcselkedés és a kultúrák, illetve nemzedékek közötti kommunikáció jelentőségét a népszerű szuperhősműfajban, amelyhez rendkívüli képességű főhőse miatt továbbra is valamelyest közel esik. Vagyis rámutat, hogy tesztoszterondús fizikai akciók nélkül vagy azok minimalizálásával is elmesélhető egy ilyen fantasztikus történet” – írtuk.