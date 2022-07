Kylie Minogue és Jason Donovan harminc év után ismét egymást ölelik az ausztrál Szomszédokban

Már forgatják az ausztrál Szomszédok (Neighbours) befejező részeit, amelyről most néhány fotó is napvilágra került. Önmagában ez nem is lenne túl érdekes, leszámítva, hogy a sorozat két legnagyobb sztárja, Kylie Minogue és Jason Donovan ölelkezik rajta nagy boldogan több mint harminc évvel azután, hogy utoljára együtt szerepeltek volna. Mindketten itt, a sorozatban kezdték pályafutásukat még a nyolcvanas években. Minogue Charlene Mitchellt, Donovan Scott Robinsont játszotta, akik a sorozatban összeházasodtak – a pár népszerűségét mi sem mutatja jobban, hogy az epizód igazi közönségsiker volt, megjelenésekor kétmillióan látták Ausztráliában. A friss fotókat az 54 éves énekesnő osztotta meg közösségi oldalán, amelyben közösen szelfiznek a színésszel a forgatáson. „Újra együtt” – írta a fotókhoz Minogue.

A Neighbours amellett, hogy egy sor ausztrál sztár karrierjét indította be – itt kezdte többek közt Margot Robbie, Liam Hemsworth és Russel Crowe is – ez az ausztrál tévétörténet leghosszabb ideje futó szériája is: 1985-ben, azaz 37 éve indult. Idén márciusban jelentették be, hogy pénzügyi nehézségek miatt lehúzzák a rolót. A készítők azonban méltó befejezést akarnak a rajongóknak, így több olyan sztárt is visszacsábítottak a produkcióhoz, akiket már évtizedek óta nem láthattak a nézők: Minogue 1988-ben, Donovan egy évvel korábban hagyta ott a sorozatot.

A befejező duplaepizódot július 29-én vetíti a Channel 5.