Stephen Kinget is lehangolta, hogy kettészedték a Stranger Things utolsó évadát

A felfokozott várakozást tekintve nem olyan meglepő, hogy a Stranger Things negyedik évada egyből nézettségi rekordokat döntött: a premier utáni első három napban 287 millió órányi nézettséget produkált, amivel letaszította a trónról a Bridgerton második évadát. A nézők között volt a műfaj egyik legendája, Stephen King is, aki egyből véleményt is mondott a sorozatról.

– veregette meg virtuálisan az alkotók vállát, és tényleg: akárcsak King Carrie című horrorklasszikusában, itt is leöntenek és kinevetnek egy kamaszlányt, aki aztán súlyos bosszút áll ezért.

Sorry Uncle Stevie, 8+9 aren’t done yet, but we’re working as fast as we can! Glad you’re enjoying and that you picked up on our super subtle Carrie riff 😜

— stranger writers (@strangerwriters) June 1, 2022