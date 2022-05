Jodie Foster alaszkai rejtély után nyomoz a True Detective negyedik évadában

Ezúttal a fagyos északon járunk majd.

Március óta lehet tudni, hogy új évad készül az HBO kultikus antológia-sorozatához, a True Detective-hez (magyarul A törvény nevében címen fut). Eddig a sztoriról nem árultak el semmit, de most már az is kiderült, milyen rejtélyt kell majd megoldani: a fülledt déli államok helyett, ezúttal egy alaszkai kutatóközponton járunk majd, ahonnan nyomtalanul eltűnik hat ember. Az ügyet két detektív, Liz Danvers és Evangeline Navarro próbálja felgöngyölíteni, akiknek persze a saját félelmeikkel is szembe kell nézniük a nyomozás során. A Variety most megtudta, hogy egyiküket, Danverst Jodie Foster fogja játszani, a többi szereplőről egyelőre még nincs információ.

A katasztrofális második évad után komoly javulást hozó harmadik évadról itt írtunk:

