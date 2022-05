A Zeneakadémia és a Keleti pályaudvar is feltűnik a Mrs. Harris Párizsban előzetesében

A film október 6-án érkezik a magyar mozikba.

Mit tesz egy londoni takarítónő (Isabelle Huppert), ha beleszeret egy Dior ruhába? Természetesen úgy dönt, hogy neki is szereznie kell egyet, ezért minden erejével megpróbálja előteremteni az árát, majd Párizsba utazik, hogy megvegye – erről szól a Mrs. Harris Párizsba megy, a történet azonban nyilvánvalóan távolról sem ennyire egyszerű.

A Magyarországon öt hónap múlva, október 6-án bemutatkozó, Lesley Manville mellett Jason Isaacs-et is felvonultató filmben a hölgy ugyanis nem csak a saját öltözködését változtatja meg, de a Dior jövőjét is átrajzolja.

A nemrég megjelent első magyar nyelvű előzetesből ennek a történetnek az apró részleteiről nem tudunk meg túl sokat, a képsorokat nézve azonban több budapesti helyszínt is felismerhetünk – köztük a Nyugati pályaudvar mellett húzódó bazaltkockás Kármán utcát, a Zeneakadémia főbejáratát, illetve a Keleti pályaudvar csarnokát –, hiszen a film a Nemzeti Filmintézet 279 milliós támogatásával készült, a forgatás egy része pedig Budapesten zajlott.