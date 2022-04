1,8 milliárdból születik meg a pélyi Törőcsik Mari Ház

Abban az épületben, amit a színésznő nagyapja moziként építtetett.

Az alig ezerötszáz fős hevesi falucska, Pély apró mérete ellenére két híresség szülőhelyeként is fontos a magyar művészeti életben: itt született az alig egy hónappal ezelőtt hetvenhatodik születésnapját ünneplő Koncz Zsuzsa, de innen indult a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel is elismert, háromszoros Kossuth-díjas színésznő, Törőcsik Mari (1935-2021) is, akinek még életében arról döntött a kormány, hogy emlékházat hoz létre a településen.

A 2018-ban felbukkant tervek azóta sem váltak valósággá, most azonban arról döntött a kormány, hogy nettó 1,8 milliárd forintból, a művésznő nagyapja, Kovács Sándor által építtetett helyi mozi teljes átépítésével, valamint a szomszédos telek átformálásával hozzák létre a Kovács Sándor-Törőcsik Mari Házat – vette észre az erre vonatkozó közbeszerzési dokumentumot az RTL.

A terveket a kelenföldi pályaudvar egykori állomásépületének felújítását is végző EB Hungary Invest Kft. változtatja majd valósággá: az egykori mozinak – aminek székein ülve Törőcsik tizenöt éves koráig álmodozott arról, hogy egyszer ő kerülhet majd a vászonra – csak a négy fala marad meg, azok felhasználásával pedig egy

U alaprajzú, emlékszobát, egy rendezvényekre alkalmas nagytermet, közösségi könyvtárat, illetve irodákat is magában foglaló közművelődési épületet hoznak majd létre.