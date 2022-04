Will Smith tíz évig nem vehet részt az Oscar-díjátadókon

Az Amerikai Filmakadémia tíz évre eltiltotta Will Smith-t az Oscar-díjátadókon történő részvételtől – jelentették be pénteken. Az ok az a „káros viselkedés”, amit akkor tanúsított, amikor a februári díjátadón felment a színpadra és lekevert egy pofont Chris Rocknak, aki Smith feleségének kopaszságával viccelődött.

Smith néhány nappal ezelőtt már lemondott tagságáról az Amerikai Filmakadémiában. Ez az a közel tízezer tagú szervezet, amely az Oscarokról is szavaz, a legfontosabb amerikai filmes intézmény, és amely jó eséllyel maga is felfüggesztette vagy megszüntette volna Smith tagságát.

A színész a gála másnapján bocsánatot kért Chris Rocktól, akit a ceremónián megütött, és mindenkitől, akit szerinte ezzel megsérthetett, ennek ellenére a díjátadót megszervező akadémia elítélte Smith viselkedését, és bejelentette, hogy vizsgálatot indít az ügyben.