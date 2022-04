Will Smith lemondott amerikai filmakadémiai tagságáról

A múlt hétvégi 94. Oscar-díjátadón történtek nyomán Will Smith lemondott a tagságáról az Amerikai Filmakadémia szervezetében – jelentette be a Variety a színész közleménye alapján. Ez az a közel tízezer tagú szervezet, amely az Oscarokról is szavaz, a legfontosabb amerikai filmes intézmény, és amely jó eséllyel maga is felfüggesztette vagy megszüntette volna Smith tagságát.

Smith a gála másnapján bocsánatot kért Chris Rocktól, akit a ceremónián megütött, és mindenkitől, akit szerinte ezzel megsérthetett, ennek ellenére a díjátadót megszervező akadémia elítélte Smith viselkedését, és bejelentette, hogy vizsgálatot indít az ügyben.

A díjátadón Will Smith kapta meg a legjobb színész Oscar-díját a Richard király című életrajzi filmben nyújtott alakításáért – alig néhány perccel azután, hogy a Dolby Színházban ülő több mint háromezer fős közönség és a tévénézők szeme láttára felpofozta a műsor egyik szereplőjét, Chris Rockot, mert az Smith felesége, Jada Pinkett Smith rovására sütött el egy ízléstelen viccet annak kopasz feje kapcsán. Jada Pinkett Smith autoimmun beteg, ezért hullik a haja.

Visszaéltem az akadémia bizalmával, és megfosztottam más jelölteket és díjazottakat attól a lehetőségtől, hogy ünnepeljenek és megünnepeljék őket rendkívüli munkájukért. Megszakad a szívem. Szeretném, ha visszakerülne a figyelem azokra, akik teljesítményükkel ezt kiérdemelték, és hogy az Akadémia visszatérhessen a munkához, amit a filmes kreativitás és művészet támogatása terén végez. Ezért lemondok akadémiai tagságomról, és elfogadom az elnöki tanács ítéletét az esettel kapcsolatban

– olvasható a közleményben, melyben sokkolónak, fájdalmasnak és megbocsáthatatlannak nevezte tettét. AZ Akadémia válaszában David Rubin elnök közölte, hogy elfogadták Will Smith lemondását, és folytatják a fegyelmi eljárást.