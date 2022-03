Oscart nyert egy 1997 óta Magyarországon élő hangmérnök is

A 444 vette észre, hogy nem Sipos Zsuzsannáé az egyetlen magyar vonatkozású Oscar: Mac Ruth is kapott egyet, méghozzá ugyancsak a Dűne c. filmben végzett hangmérnöki munkájáért. Az 54 éves Mac Ruth (a kép jobb szélén) Washington államban született, majd Texasban tanult filmezést, és 1995-ben dolgozott először Magyarországon, de annyira megtetszett neki az ország, hogy két évvel később letelepedett itt, és később magyar felesége is lett, sőt, az állampolgárságot is megkapta.

Azóta számos filmben dolgozott, és korábban háromszor jelölték Oscarra, a Mentőexpedíció, a 13 óra: Bengázi titkos katonái és a Szárnyas fejvadász 2049 c. filmekért, most negyedszerre pedig meg is kapta a díjat.