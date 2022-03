Nagy Ervin: Nem hagyom, hogy bántsák a tanárokat

Nagy Ervin is beszédet mondott szombaton a Kossuth téren, a tanárok ügyében szervezett tüntetésen. A tanár című sorozat főszereplője videóinterjút is adott a Telexnek, amiben azt mondta, nem pártpolitikai érdekeket képvisel: az elmúlt évtizedekben minden kormány elhanyagolta a tanárokat, nem foglalkozott a béremeléssel és a munkakörülményeik javításával. Ez pedig mostanra jutott el egy olyan mélypontra, ahol már a következő generációk létét veszélyezteti a tanárok méltatlan helyzete.

Ha belenéznek a tükörbe, pontosan tudják, hogy ez a csikó elszaladt

– írta körül a színész, mit éreznek szerinte jobboldali politikusok is ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Bízik abban, hogy ezen a ponton már a politika is kezelni fogja a tarthatatlan helyzetet. Mint mondta, saját ismertségét, becsületét is szeretné latba vetni, hogy változások induljanak.

A színpadon Nagy gyújtó hangú beszédet mondott, amelyben hosszan sorolta meghatározó tanárait, köztük azt, aki a színjátszás felé terelte őt, miután először hallotta verset mondani:

Köszönöm, Újvári Csilla néni!

Hozzátette, nem fogja hagyni, hogy bántsák a tanárokat, védeni fogja őket „vassal, vérrel, vencsellővel”. Ez utóbbi a Wikipédia szerint „fonáshoz használatos eszköz, nagy guzsaly, amire a ványolatlan fonalat tekerik. Székely népmesében fegyverként használja a hargitai gazda a betolakodó, éhes medvével szemben.”

