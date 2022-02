Húsz év börtönre ítéltek egy pilótajátékot űző hollywoodi színészt

A feltörekvő Zach Avery 650 millió dollárt csalt ki áldozataitól.

Zachary J. Horwitz, aki Zach Avery néven tűnt fel több hollywoodi film kisebb szerepében, húsz év börtönbüntetést kapott, amiért egy nagyszabású pilótajáték keretében csalt ki hatalmas összegeket befektetőkről.

Horwitz azzal a hamis történettel vett fel kölcsönöket, hogy a pénzt olyan filmek jogaira költi, amelyeket később az HBO és a Netflix is forgalmaz majd. Ehelyett arra használta a felvett összegeket, hogy korábbi hitelezőit fizesse ki, mint egy klasszikus pilótajátékban, és persze saját életmódját is finanszírozta belőle, például vásárolt egy 6 millió dollár értékű házat. Az ügyészség azt állította, hogy 2014 és 2019 között legalább 650 millió dollárhoz jutott ezzel a módszerrel. Az Associated Press tudósítása szerint több mint 200 károsultja van a csalásnak, a szabadságvesztés mellett pedig a színészt 230,3 millió dollár megtérítésére kötelezték.