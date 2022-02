Vasarely, Rippl-Rónai és Chagall munkái is gazdát keresnek a BÁV jövő heti árverésén

A képek február 21-ig megtekinthetők a BÁV Bécsi utcai kiállítóterében.

Jelentős modern alkotásokkal teli aukcióval indítja az évet a BÁV február 22-én – olvasható az aukciósház sajtóközleményében, ami hozzáteszi: befektetési szempontból is érdemes megnézni a XVI. századtól a napjainkig tartó időszakot átívelő, több mint 260 tételt felvonultató anyagot, ami nem kisebb neveket sorakoztat fel, mint Marc Chagall, Victor Vasarely, El Kazovszkij vagy éppen Fajó János és Bak Imre.

A BÁV Apszistermében megrendezendő, de online részvételi lehetőséget is adó árverésen számtalan grafika is feltűnik majd, amiket a szerencsés licitálók a hazai piacnak a nemzetközi trendektől való különbözőségei miatt akár már százezer forint alatt is megszerezhetnek, így néhány hét múlva akár már azt is elmondhatják magukról, hogy

Aba-Novák Vilmos, Szőnyi István, vagy Mednyánszky László egyedi rajza, Rippl-Rónai József linómetszete, Perlrott Csaba pasztellképe, Egry József vagy Feszty Árpád tusrajza lóg a dolgozószobájuk falán.

Az aukció legrégebbi darabjai a neves építész és műgyűjtő, a Csontváry-örökséget az árut szállító kocsisok elől megmentő Gerlóczy Gedeon híres gyűjteményéből származnak – köztük Johann Sadeler Szent Jeromost a barlangban ábrázoló rézmetszete (1575), vagy Giovanni Battista Romero a római szenátus megtámadását megörökítő grafikája (1805).

A klasszikusok mellett az árverés átfogó képet ad a háború utáni innovatív képzőművészeti irányzatokból: a modern külföldi művek közül kiemelkedik Marc Chagall 100 ezer forintról induló litográfiája: az Eiffel-torony vörös szamárral című alkotása egyszerre táplálkozik az orosz-zsidó művész gyermekkorának emlékeiből, illetve új otthona, Párizs képeiből. Az aukció legdrágább, 950 ezer forintról induló alkotása az orosz származása ellenére a magyar kortárs képzőművészet egyik meghatározó alakjává vált El Kazovszkij vegyes technikával készült műve, a Tájkép 2 szereplővel, ami kitűnően mutatja be a művész mással össze nem téveszthető, klasszikus antik mitológián és filozófián alapuló, sajátos képi és színvilágát.

Az árverésen az optikai művészet mesterének tartott Victor Vasarely számos alkotása is kalapács alá kerül: a Vancouver-sorozatból, 360 ezer forintos kikiáltási árról induló, Lum című szitanyomata jól reprezentálja azt a hipnotikus hatást és könnyű

befogadhatóságot, ami annyira népszerűvé tette Vasarely képeit itthon és külföldön is.

Az absztrakt művészet népszerűsítéséért sokat tett az 1970-es években a Budapesti Műhely, ahol számos, most új gazdát kereső szitanyomatot készítettek a nagyközönségnek. A műhely alapítóinak alkotásai évről évre egyre magasabb árakat érnek el, így jó befektetés lehet Fajó János szitanyomatai mellett Bak Imre Hommage á Ady, illetve Nádler István Madár című munkája is.

Az esemény egyik csúcspontja Gyarmathy Tihamér 1973-ban készült, Fekvő Hold című akvarellje lesz. A művész Vasarely geometriai formáival ellentétben a festésből adódóan esetleges, de a változatosságban mégis egységbe olvadó formákkal játszott, ebben a sejtelmes alkotásában pedig az általa kialakított lírai absztrakt világba enged bepillantást.