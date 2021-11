Rágalmazás miatt feljelentették a Netflixet az Olof Palme-sorozat miatt

A valószínűtlen gyilkos olyan szabadon kezelte a gyilkosság részleteit, hogy azzal megütheti a bokáját.

Rágalmazásért feljelentették a Netflixet Svédországban az Olof Palme miniszterelnök feltételezett gyilkosáról szóló új sorozata, A valószínűtlen gyilkos miatt. Az 1986-ban merényletben meggyilkolt miniszterelnök halálával tavaly, harminc öt év után, megoldatlanul lezárt hivatalos vizsgálat Stig Engströmöt, a Skandia biztosítótársaság 2000-ben elhunyt grafikusát nevezte meg a gyilkosság, a svéd történelem leghíresebb bűnügye fő gyanúsítottjaként, anélkül, hogy valaha is bebizonyosodott volna a bűnössége. A mostani feljelentés, melynek kezdeményezőjét nem nevezték meg, azzal vádolja a streaming-szolgáltatót, hogy a sorozat forgatókönyvében a közismert tényeket olyan „teljesen alaptalan” állításokkal egészítette ki, amelyek nem szerepelnek abban a kötetben, amelyet Thomas Pettersson újságíró jegyez, és amit a sorozat is alapul vett, így pedig a kereset szerint a Netflix rágalmazást követett el.

Olof Palmét 1986. február 28-án este lőtték agyon Stockholm belvárosában, miután kijött a feleségével, Lisbettel egy moziból, amely a biztosítótársaság székházához közel volt. A baloldali-liberális kormányfővel politikailag szemben álló Engström kezdettől tanúként szerepelt az ügyben, de hamar a bűntény egyik lehetséges gyanúsítottjává vált, mert számos szemtanú olyan személyleírást adott a menekülő gyilkosról, amely illett rá. A közelben dolgozó Engström maga sem tagadta, hogy ott volt a gyilkosság helyszínén, de azt mondta, hogy ő csak megpróbálta újraéleszteni az áldozatot.

A Netflix sorozata, A valószerűtlen gyilkos úgy ábrázolja Engströmöt, mint aki lelőtte a politikust, és hogy elterelje magáról a gyanút, úgy állította be magát a nyomozás során, mintha csak egy, az irodájából későn távozó szemtanú lett volna. A sorozat minden epizódjának végén felirat figyelmezteti a nézőket, hogy képzelet szülte alkotásról van szó, amelyet csupán megihletett Pettersson könyve, és hogy sosem bizonyították Engström bűnösségét. Az AFP francia hírügynökség szerint szerint a sorozat nagy nézettségnek örvend Svédországban, ugyanakkor sokan kritizálják is, így például Engström második felesége, Margareta „személyes támadásnak” nevezte, hogy a sorozat azt sugallja, ő is gyilkosnak tartotta néhai férjét, ugyanakkor ő, mint mondta, nem szándékozik pert indítani a tartalomszolgáltató ellen.