Óriásit megy az ABBA 40 éves szünet utáni visszatérő lemeze

Alig egy hete jelent meg, máris meghódította a slágerlistákat az ABBA új albumja: a Voyage Nagy-Britanniában és Németországban a toplisták élére került. Négy éve nem volt arra példa popalbum esetében, hogy ilyen rövid idő alatt több mint kétszázezer példányban keljen el.

Az ABBA utoljára negyven éve, 1981-ben adott ki friss albumot The Visitor címmel, ami akkor szintén a toplista élére került, ahogy korábban még kilenc ABBA-album.

Nagyon boldogok vagyunk, hogy rajongóinknak látszólag ugyanúgy tetszik az új album, ahogyan mi élveztük az elkészítését

– közölte az együttes a brit slágerlisták összeállításával foglakozó szervezettel. A Voyage egy másik rekordot is jegyez: nyolc éve, a One Direction Midnight Memories című lemeze óta nem volt ennyire gyorsan fogyó lemez a piacon, minthogy egyetlen hét alatt több mint kétszázezer példányban kelt el, ezt pedig a One Direction és az ABBA mellett csak Ed Sheeran, valamint Adele 25 című albuma volt képes elérni, a Voyage ráadásul az évszázad legtöbb példányban eladott vinilje lett, átvéve a vezetést az Arctic Monkeys 2018-as lemezétől.

Az ABBA ráadásul egészen formabontó koncertet is tervez az albumhoz, erről itt írtunk bővebben.