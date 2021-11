Wahorn András szerint egy nyolcéves kislány bugyijába nyúlkálni nem erőszak

A szexualitás volt a téma az Index Konyhanyelv című műsorának legutóbbi részében, Csákány Eszter színésznő pedig a beszélgetés során elmondta, hogy nyolcéves korában egy idegen férfi az uszodában benyúlt a nemi szervébe. A színésznő ezt követően arról beszélt, hogy noha nagyon furcsa volt, ami történt vele, akkor nem is tudta, pontosan micsoda, vegyes érzéseket keltett benne. Csákány jelezte, mindez nagyban kihatott a későbbi életére.

Mérő Vera ezt követően hangsúlyozta, hogy kisgyerekeknél pláne jellemző, hogy a szexuális erőszakban az egyik legnehezebben feldolgozható elem a fizikailag kellemes érzés.

Az utóbbi időben történnek olyan dolgok, hogy valaki harminc évvel ezelőtt elkövetett valamit, ami annak idején elfogadott volt, sőt, még biztatást is kapott rá, és most úgy ítéljük meg, hogy az egy erőszak volt. Szerintem ez egy bonyolult kérdés

– reagálta a hallottakra Wahorn András, mire Mérő Vera visszakérdezett, hogy „egy nyolcéves kislány bugyija hogy lesz bonyolult kérdés?”. „Úgy lesz bonyolult kérdés, hogy a nyolcéves kislánynak ez egy kellemes élmény volt”, válaszolta Wahorn.

Ezek után Mérő azokkal a kérdésekkel fordult a zenész-képzőművészhez ,hogy „mi a bonyolult egy gyerek szexuális használatában, mi a bonyolult egy kiskorú ellen elkövetett szexuális erőszakban?”.

Ezek a mondatok, amiket te mondasz, az a bonyolult, hogy így fogod föl. Eszter nem azt mondta, hogy vele gyerekkorában visszaéltek szexuálisan, hanem hogy „volt egy élményem gyerekkoromban, hogy egy bácsi belenyúlt a bugyimba”

– fogalmazott Wahorn, aki szerint visszamenőleg nem lehet megítélni azt a személyt, „mert akkor egy olyan kor volt, amikor ez nemcsak nem volt tilos, de bátorították az embereket arra, hogy így cselekedjenek”. Egyúttal azért ekkor már jelezte, hogy „a bugyiban nyúlkálás kicsit erős”. Később egyébként Wahorn is elmesélte, hogy amikor 11 éves volt, egy nála tíz évvel idősebb nő vezette be a szexbe, de sosem tudna erőszaktevőként gondolni rá. Ugyanakkor azt is közölte, hogy szerinte csak az számít erőszaknak, ami erővel történik.

Az Indexen egyébként később megjelent egy „A gyerekkori molesztálás akkor is bűncselekmény, ha nem okoz traumát” című cikk, ha már a műsorban nem hangzott el, hogy egyébként amit Wahorn relativizál, az bűncselekmény.

Wahorn egyébként nemrég a Partizánban arról beszélt, hogy elfogadja, hogy rasszista, mint fogalmazott: „A rasszizmus az olyan, mint hogy magyar vagy. Nem lehetsz rá büszke. Használnod kell. Egy adottság, ami benned van.”

A teljes beszélgetést itt tekinthetik meg.