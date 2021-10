Nehéz eldönteni, Lady Gaga olasz akcentusa vagy Jared Leto rútsága a legemlékezetesebb

Ridley Scott nem szokta a véletlenre bízni a filmjeit, ha a színészekről van szó, és ez most sincsen másként, A Gucci-ház (House of Gucci) olyan névsorral készült, hogy abba nem igazán lehet belekötni: a két főszerepet Lady Gaga és Adam Driver játssza, előbbi míves olasz akcentussal, ám a mellékszerepekben sem kisebbek a nevek: Jeremy Irons, Al Pacino, vagy a kiindulóponthoz képest felfoghatatlanul előnytelen külsejűvé változott-maszkírozott Jared Leto vesz részt abban a gyilkos játszmában, amelyben Lady Gaga a Gucci-családba beházasodva ármánykodik. Ridley Scott 2017-ben A világ összes pénzével, mely a milliárdos Getty-család ármányairól szólt, már alighanem beleásta magát ebbe a stílusba, így A Gucci-házat már most a díjszezon nagy esélyeseként emlegetik, a most érkezett friss trailer alapján minden joggal. A film november 25-én kerül mozikba.