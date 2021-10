Egyre több amerikai nevezi el Lokinak vagy Thanosnak a gyerekét

2020-ban a legnépszerűbb Marvel-ihletésű nevek a Loki, a Thanos és a Valkyrie voltak.

Hollywood továbbra is erősen befolyásolja a szülők névválasztási szokásait, a Marvel-filmek miatt például megnőtt a Lokik, a Thanosok és Valkyriek száma – derült ki a Huffington Post cikkéből, amely az USA társadalombiztosítási szervének statisztikáira hivatkozik.

Ezek alapján a 2020-as évre a névválasztások tekintetében is hangsúlyosan rányomta a bélyegét a 2019-ben bemutatott Bosszúállók: Végjáték, amellyel a csúcsára ért a Marvel-hisztéria. 2020-ban ugyanis megnőtt az olyan csecsemők száma, akiknek szüleik a Marvel-univerzumból választottak nevet. Ezek közül is a legnépszerűbb a fiúk között a Loki és a Thanos, a lányok közt a Valkyrie volt.

Bár a Loki név már 2001-ben is felbukkant a statisztikákban, a Thor című filmmel robbant be igazán a babanevek közt: 2011-ben már 71 fiúnak adták ezt a nevet az Egyesült Államokban. 2020-ra sem kopott meg a Marvel-univerzum egyik legkedveltebb alakja az anyakönyvi hivatalokban: 130 kisfiút neveztek el így, emellett öt lányt is. Ugyan Loki nyomába sem ér, a sorozat főgonosza, Thanos is megihletett néhány szülőt. A név 2004-ig nem bukkant fel a nevek közt, azt követően is csak elvétve, 2019-ben viszont már 18 fiú viselte az antagonista nevét.

A lányos szülőknek sem kellett elkeseredniük, ha szuperhős által ihletett női nevet akartak választani gyermeküknek: az elsőként a Thor: Ragnarökben feltűnő Valkyrie, magyarul Valkűr egyre népszerűbb lánynév Amerikában. A 2017-ben felbukkanó karakter nevét még ugyanabban az évben 63 gyermeknek adták, 2020-ra ez a szám már 128-ra nőtt.