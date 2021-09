Negyven év után újra a brit slágerlisták csúcsa felé tör az ABBA

A novemberben megjelenő új album két dala a legjobb tíz közt debütál majd.

Az I Still Have Faith In You és a Don’t Shut Me Down a hatodik, illetve a hetedik helyet szerezheti meg az officialcharts.com vasárnap közzétett, az eladásokon és a streaminghasználaton alapuló becslése szerint – adta hírül az MTI.

Utoljára 1981 decemberében jutott ABBA-dal a brit kislemez-sikerlistán az első tíz közé, így

közel negyven évet kellett várni a lista újbóli ostromára.

A két új dalt egyébként fizikai hanghordozón, CD-n és hagyományos bakeliten is meg lehet vásárolni, de sokan nyilván nem ezt az utat választják, így a Don’t Shut Me Down múlt heti megjelenése óta a legtöbbet letöltött dal volt az Egyesült Királyságban, sőt, a két számot egyenként több mint 500 ezerszer streamelték a hétvégén.

A november 5-én megjelenő Voyage előtt az ABBA legutóbb harminckilenc évvel ezelőtt jelentetett meg albumot, így a várakozás érthető, főleg, hogy nyolc új dal mellett két feldolgozás is hallható lesz rajta: a Just a Notion, illetve a Bumblebee, aminek korábban csak demóváltozata volt ismert. Az új lemezen – amit kevesebb mint 24 óra alatt mintegy negyvenezren rendeltek elő a szigetországban – először szerepel majd karácsonyi ABBA-dal: a Little Things.

Az új korszak jövőre egy londoni koncerttel folytatódik, melyen az együttes négy tagjának digitális avatárjai adják elő a most megjelent két számot, valamint legnagyobb slágereiket a direkt erre a célra épített ABBA Arenában.