Angelina Jolie már házassága alatt is féltette a családja biztonságát

Egy most megjelent interjúban újabb részletek derültek ki a pár közös éveiről.

Brad Pitt és Angelina Jolie válási ügye már 2016 óta tart, középpontjában pedig öt fiatalabb gyermekük, Pax (17), Zahara (16), Shiloh (15), illetve az ikerpár, Vivienne és Knox (13) felügyeletei joga áll. A színésznő erről az ügyről is mesélt szombaton, a Guardiannek adott interjújában, amit a HVG vett észre.

A Know Your Rights and Claim Them: A Guide for Youth, azaz Ismerd a jogaid, és állj ki értük: útmutató a fiataloknak című kötete kapcsán a brit lapnak nyilatkozó Jolie arról beszélt, hogy hosszú idő után jutott csak el arra pontra, hogy megértse:

el kell válnia a gyermekei apjától.

A részleteket a jelenleg is folyó jogi ügy miatt nem leíró színésznőtől az újságíró egy ponton megkérdezte, féltette-e a családja biztonságát a házassága alatt,

Jolie igennel felelt,

a beszélgetés egy későbbi pontján pedig hozzátette:

a gyermekek jogaival való visszaélés ellen, a világ számos pontján folytatott küzdelme során nehezére esett felismernie, hogy ezek a jogok az ő otthonában is sérülnek.

A válás legtöbbek által vélt oka szorosan kapcsolódik ehhez a problémához: az utolsó csepp a pohárban számos magazin szerint ugyanis Brad Pitt a most már húszéves Maddox-szal való, bántalmazásba torkolló, elmérgesedő vitája volt.

Az ügy napvilágra kerülése után Pitt ellen nyomozás indult, a színész azonban hosszú évek óta cáfolja a vádakat, sőt, mostanra már fel is mentették az ügyben.