Az Iron Maiden frontembere arra kéri rajongóit, oltassák be magukat

Annak ellenére lett koronavírusos Bruce Dickinson, hogy mindkét védőoltását megkapta. A zenésznél még augusztusban diagnosztizálták a betegséget, ami miatt az Iron Maiden kénytelen volt a Legacy Of The Beast című turnéjának több nagy-britanniai állomását is lemondani. A zenekar frontembere arra buzdítja rajongóit, hogy aki még nem tette, az mielőbb oltassa be magát.

A zenész a Yahoo Musicnak nyilatkozott a betegség lefolyásáról, amelyet az influenzához, vagy egy közepesen erős megfázáshoz hasonlított. Abban azonban biztos, hogy sokkal rosszabbul járt volna, ha nincsen beoltva:

Nincsen kétségem afelől, hogy ha nem kaptam volna meg mindkét oltást, most elég komoly bajban lennék.

Rajongóit arról szeretné meggyőzni, hogy az ő példájából okulva adassák be maguknak a vakcinát. Elképesztőnek nevezi, hogy még mindig vannak olyan emberek, akik nem hisznek az oltásban, ám úgy véli, az oltásellenességben elvakultan hívők nem meggyőzhetők. Mindenki mást azért arra kér, hogy adassa be magának a vakcinát.

Párhuzamba vonta mindezt azzal is, amilyen fogadtatást kapott a kemoterápia miatt, korábban ugyanis az énekes nyelv- és nyirokcsomórákkal is küzdött. Tapasztalata szerint akkor is voltak szkeptikusok, akik le akarták beszélni a kezelésekről, amelyek végül megmentették az életét. „Miért, mit gondoltak, mitől leszek jobban, ha több káposztát eszem? Az majd eltünteti? Szóval igen, az orvostudomány nagyon sokat segített nekem” – nyilatkozta.