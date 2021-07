Jogi lépéseket fontolgat a mesekönyv miatt megbírságolt cég

A Líra Csoport szerint a könyvesboltok nincsenek felkészülve az előzetes tartalmi cenzúrára.

Jogi válaszra készült a Líra Csoport, miután a hozzájuk tartozó Líra Kiskereskedelmi Kft-re 250 ezer forint fogyasztóvédelmi bírságot róttak ki, amiért szentendrei üzletében a gyermekkönyvek között árusította a Micsoda család! című gyermekkönyvet – közölték a Facebookon.

Amint arról mi is beszámoltunk, a Pest Megyei Kormányhivatal azért szabott ki büntetést, mert szerint a könyvesbolt nem jelölte meg egyértelműen, hogy a mesekönyv „a normálistól eltérő” családokat jelenít meg. A büntetést nem a most elfogadott, a homoszexualitást a pedofíliával összemosó törvény értelmében szabták ki, hanem egy régebbi szabályozás nyomán, melynek értelmében tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül, ha egy könyv terjesztője nem tünteti fel, hogy a kötetben „a hagyományos nemi szerepektől eltérő viselkedésmintákkal” találkozhatnak a gyerekek. Korábban a Meseország mindenkié című könyv is ezért kapott elmarasztalást.

A Líra Csoport – elsősorban a határozat általános következményei miatt – vizsgálja a jogi válaszlépés lehetőségét. Mint írták:

A könyvpiaci szabályok szerint egy könyv jogtisztaságának biztosítása minden esetben a kiadó feladata, a könyvesboltok a tartalmat nem tudják ellenőrizni. A Micsoda család! című könyv esetében egyébként a kiadó, a Szivárványcsaládokért Alapítvány világossá is tette a könyv tartalmát azon vásárlók előtt, akik esetleg a könyvbe való beleolvasás nélkül kívánták azt megvásárolni. A kiadó a fülszövegben feltüntette, hogy a könyv »két szivárványcsalád történetét« meséli el, a borítón pedig megtalálható a Szivárványcsaládokért Alapítvány neve és logója is.

Hozzátették, hogy a büntetés ténye azért is meglepő számukra, mert a hatósági ellenőrzésre még a homoszexualitás „népszerűsítését és megjelenítését” valamint az „öncélú szexualitás ábrázolását” megtiltó törvény elfogadása előtt került sor: a büntetést Pest Megyei Kormányhivatal a „fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény” alapján rótta ki.

Tekintettel arra, hogy homoszexualitás témáját a világirodalom és az ismeretterjesztő könyvek komoly hányada megjeleníti, és nem világos az sem, mit ért a jogalkotó öncélú szexualitáson, ráadásul pedig nincsen könyv, amelyről ne lehetne bebizonyítani, hogy »a hagyományostól eltérő tartalmú«, félő hogy az új törvényre hivatkozva, megszaporodnak majd a hasonló »közérdekű bejelentések«. A könyvesboltok nincsenek felkészülve előzetes tartalmi cenzúrára, erre évi mintegy 10 ezer új magyar könyv megjelenése miatt lehetőségük sincs. Ha a mostani egyedi hatósági döntésből általános gyakorlat válik, az alapjaiban rengetheti meg a teljes magyar könyvkereskedelmet,

hívta fel a figyelmet a Líra Csoport. A közlemény szerint megelőző intézkedésként a Líra Csoporthoz tartozó könyvesboltok bejáratánál a jövőben általános érvénnyel helyeznek el figyelmeztető feliratot: „Ebben a könyvesboltban a hagyományostól eltérő tartalmú könyveket is árulunk.”