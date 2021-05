Tucatnyi jó okunk van, amiért érdemes visszatérni a moziba

Borzongató érzés másokkal együtt visszafojtani a lélegzetünket egy horrorfilm alatt, és a kamionnal kilőtt vadászrepülőt is jobb nagyvásznon nézni, mint a laptop képernyőjén. Tucatnál is több filmet ajánlunk, amiket a következő két hónapban mutatnak be moziban Magyarországon. Akinek van védettségi igazolványa, ezeket semmiképp ne hagyja ki.

A fészek

Sean Durkin a fojtogatóan zseniális Martha Marcy May Marlene-nel már bizonyította, hogy nála aligha tudja bárki hatásosabban filmre vinni a bántalmazó kapcsolatokat. Csaknem tíz év után tér vissza következő nagyjátékfilmjével, A fészekkel, ami a Martha…-hoz hasonló pszichológiai esettanulmánynak tűnik, csak ezúttal nem egy agymosó szekta, hanem egy elmérgesedő házasság áll a középpontban. Az biztos, hogy a film után nem leszünk vidámabbak, de sejthetően többet fogunk tudni mindennapi léthazugságainkról. Ódon, vidéki angol kúria, eszelős tekintetű Jude Law, és a párkapcsolatok élve boncolása, mi kell még ahhoz, hogy szaladjunk a moziba?

Miért éri meg moziban nézni? Már csak azért is, mert a film operatőre Erdélyi Mátyás, aki a Saul fiát és a Napszálltát is fényképezte. Az előzetes alapján is átjön, hogy a forgatókönyv és a színészi alakítások mellett a hipnotikus képek is nagy szerepet kapnak a (tágas terek ellenére) klausztrofób hangulat létrehozásában.

Premier: május 20.

Godzilla Kong ellen

Valljuk be, egy otthon, pizsamában eltöltött év után kevés csábítóbb ajánlat létezik annál, minthogy órákon át nézhetjük, ahogy két legendás óriásszörny végigpofozza egymást a fél világon. Az agyunkat nyugodtan le is adhatjuk a ruhatárban, garantáltan nem lesz rá szükség, viszont ennél tisztább eszképista szórakozásra sem számíthatunk máshol. Nem véletlenül lett a Godzilla Kong ellen a világjárvány egyetlen igazán nagy kasszasikere.

Miért éri meg moziban nézni? Magyarázni is fölösleges: az óriásszörnyek nevében azért szerepel az ÓRIÁS kifejezés, mert nem egy aprócska monitoron vagy tévéképernyőn mutatnak jól, hanem a lehető legnagyobb vásznon, ami elérhető.

Premier: május 20.

Szupernóva

Senkiről nem készülnek olyan eseménydús arcközeli képek, mint Colin Firthről – olvastuk egy külföldi filmkritikában a Szupernóváról, és teljesen egyetértünk. Annál jobb, hogy Harry Macqueen édesbús road movie-jában nemcsak Firthről, hanem másik kedvencünkről, Stanley Tucciról is számos közelit láthatunk. Ők ketten házaspárt alakítanak, akik egyikük, a Tucci által alakított Tusker elharapózó demenciájával küzdenek, és megpróbálják feldolgozni, hogy Tusker nemsokára nem lesz önmaga. Nagy érzelmi kitörések nincsenek, a Szupernóva inkább a csendes beletörődés és az elkötelezett szeretet filmje.

Miért éri meg moziban nézni? Egy ilyen halkszavú, humanista dráma megtekintése közben otthon nagy lenne a kísértés, hogy rápörgessünk Stanley Tucci Instájára, de valójában sokkal jobban járunk, ha erre a film vége után, a moziból hazajövet kerítünk sort.

Premier: Az Ideje moziba menni fesztiválon május 27–30. között vetítik, az országos bemutató szeptemberben lesz.

Zuhanás

Különös egybeesés, hogy az utóbbi évben több demencia-melodráma is készült, ráadásul egytől egyig férfiakról és férfi rendezőktől. A Father és a Szupernóva mellett a Zuhanás a harmadik a sorban, egyben ez Viggo Mortensen első nagyjátékfilmes rendezése. Mortensenről eddig is tudtuk, hogy sokoldalú tehetség – például saját könyvkiadója és verseskötetei is vannak –, és a Zuhanással rendezőként sem a könnyű utakat keresi. Meleg férfit játszik, aki demens és homofób apjához költözik, mikor az már napi segítségre szorul. A külföldi kritikák szerint az apa szerepében Lance Henriksen élete alakítását nyújtja, vagyis annál is emlékezetesebb, mint Bishopként A bolygó neve: Halálban.

Miért érdemes moziban nézni? Mert így megkapjuk ugyanazt az élményt, amit a cannes-i filmfesztiválra látogató nemzetközi újságírók, csak másfél hónappal hamarabb. A Zuhanást ugyanis beválogatták a tavalyi programba, de az akkor elmaradó rendezvény miatt csak most fogják levetíteni.

Premier: május 27.

A nomádok földje

Az idei Oscar-gála nagy győztese a társadalom perifériájára szorult nomádokról szól, akik lakóautóvá alakított kisbuszaikban vándorolva keresik Amerikát. Chloé Zhao elégikus filmje nemcsak korrajz egy sokakat cserben hagyó gazdag országról, de olyan örök, univerzális kérdéseket is feszeget, mint az otthon és a szabadságvágy egymásnak feszülése, vagy a kötődés ellentmondásai. Frances McDormand ezúttal is csodálatos, tökéletesen vegyül el a zömében önmagukat alakító amatőr szereplők között.

Miért érdemes moziban nézni? Mert A nomádok földje tulajdonképpen mozgó festmény. A lassan hömpölygő film jelentős részét lenyűgözően kopár tájképek teszik ki, amelyek legalább annyit elmondanak a szereplők lelki folyamatairól, mint az életszerűen elharapott párbeszédek.

Premier: Május végén lett volna, de egyelőre eltolták, viszont továbbra is tervezik bemutatni.

Természetes fény

Könnyen lehet, hogy Nagy Dénes rendezte az idei év legsikeresebb magyar filmjét. A Berlinalén elnyert rendezői díjból és az egyöntetűen pozitív kritikákból erre lehet következtetni, és a film valódi diadalmenete talán még be sem indult – nagyon meg lennénk lepve, ha nem a Természetes fényt neveznénk Oscarra idén. Különleges érzékenységű rövidfilmjeivel Nagy Dénes már évekkel ezelőtt jelezte, hogy sokat várhatunk első nagyjátékfilmes bemutatkozásától. Závada Pál regénye nyomán valóban egyéni hangú, sűrű atmoszférájú történelmi drámát rendezett, amely a második világháború keleti frontján firtatja az egyéni és kollektív felelősség kérdéseit.

Miért éri meg moziban nézni? Nagy Dénes nyilatkozta interjúnkban a Természetes fényről, hogy „aki háborús akciófilmet vár, annak tényleg csalódás lesz, hiszen már csak a lassúsága miatt is el fog veszíteni nézőket. Ezért is fontos, hogy nagy vásznon lássák minél többen ezt a filmet, mert a hangja és látványvilága nagy vászonra van tervezve, és érzésem szerint nem nagyon működik kis képernyőn.”

Premier: június 10.

Minari – A családom története

Az Oscar-jelöléseknek és Youn Yuh-jung mellékszereplői díjának köszönhetően a hazai mozikba is eljut Lee Isaac Chung önéletrajzi ihletésű filmje az arkansasi farmon új életet kezdő koreai családról. Nagyjából a Gyújtogatók óta nem láthattunk koreai színészeket itthon nagyvásznon, de abban és a Minariban is Steven Yeun játszik, úgyhogy neki lassan magyar rajongótábora is összeverődhetne. Yeun makacs apafigurája mellett az Oscar-díjas nagymama, a végtelen türelmű anya, a szuperaranyos kisfiú meg a félbolond szomszéd is emlékezetes karakterek – nem számít a kulturális távolság, a film végére nagyon megszeretjük őket.

Miért éri meg moziban megnézni? A termékenynek látszó, de folyton új kihívásokat támasztó arkansasi vidék látványa, a közelben csörgedező patak hangjai és a címbeli fa misztikuma olyan természeti élményt kínál, amit a legjobb lenne élőben átélni, de ha Arkansasba nem is jutunk el egyhamar, a második legjobb lehetőség a moziban találkozni vele.

Premier: június 17.

Hang nélkül 2

A Hang nélkül 2018 legnagyobb, váratlan horrorsikere volt. Pofonegyszerű alapötletre épül: a bolygónkat uralmuk alá hajtó földönkívüliek vaksik, viszont éles a hallásuk, ezért a földi túlélőknek folyamatosan mély kussban kell maradniuk. Mindez odáig vezetett az első részben, hogy az Emily Blunt által játszott hősnőnek teljes csendben kellett gyereket szülnie. Sikerült, túlélte az első részt, itt van a másodikban is. Tippelni sem merünk, ezúttal milyen feladatokat kell hang nélkül teljesítenie.

Miért éri meg moziban megnézni? Azért, mert semmihez nem fogható közösségi élmény, amikor egy moziteremnyi ember egyszerre fojtja vissza a lélegzetét, azonosulva a bujkáló hősökkel. A veszély elmúltával pedig szintén egyszerre sóhajthatunk fel. Ilyen össznépi csendeket és sóhajtásokat mostanában nem volt alkalmunk átélni, ezért is várjuk a bemutatót.

Premier: június 17.

Halálos iramban 9

Nem is kezdjük magyarázni, miért csakis moziban érdemes látni, ahogy Vin Diesel és cimborái kamionnal trafálnak el egy vadászrepülőt. Azt sem fogjuk elmesélni így a kilencedik rész (plusz az apró) előtt, miről szól a sorozat. A szereplők sem beszélnek bonyolult mondatokban, ezért mi is csak címszavakban fogalmazunk: burleszkbe illő üldözések, karosszériák, Vin Diesel kopasz feje, Helen Mirren kacaja. Erre vágyunk.

Miért érdemes moziban nézni? Sehol máshol nem érdemes. A Halálos iramban-filmeket semmi értelme nincs laptopon nézni, sőt az „értelem” kifejezéstől teljesen búcsúzzunk is el.

Premier: június 24.

Űrpiknik

Badits Ákos rendezte az utóbbi évek egyik legkülönösebb, sajátos hangvételű magyar kisfilmjét, a Boglárka című meseparódiát. Első nagyjátékfilmjével bizonyítja, hogy továbbra is más témák és műfajok érdeklik, mint a legtöbb fiatal magyar rendezőt: most például egy kedves földönkívüliről csinált filmet, aki Zalatnay Saroltát jött meglátogatni egy távoli bolygóról. Budapesten aztán összefut egy rebbenékeny huszonévessel (Walters Lili második filmfőszerepében), és együtt menekülnek a laborfehér hajú Árpa Attilától.

Miért érdemes moziban nézni? Bízhatunk benne, hogy Badits kis költségvetésből is olyan egyedi retró-scifis látványvilágot teremt, ami moziban működik igazán. Zalatnay Saroltát pedig 1972, Keleti Márton Fuss, hogy utolérjenek című filmjének premierje óta nem láthattuk nagyvásznon.

Bemutató: július 1.

Zappa

Kevés öntörvényűbb, eredetibb és sokoldalúbb figurája volt a 20. századi könnyűzenének, mint Frank Zappa, aki a komolyzenétől a jazzen és a rockon át az obszcén betétekig szabadon közlekedett a műfajok között. Nagyon ideje volt már, hogy készüljön róla egy tisztességes dokumentumfilm, és a Bill és Ted-filmek Tedjeként ismert Alex Winter megtette ezt a szívességet a zenerajongóknak. Az előzetes alapján a film nemcsak Zappa zenei fejlődését követi, de a hatósági prüdériával és álszent politikával folytatott küzdelmeit is bemutatja, amik odáig vezettek, hogy öregkorára elnöki ambíciókat dédelgetett.

Miért érdemes moziban nézni? Nemcsak beszélő fejek vannak a filmben, hanem sok-sok archív koncertfelvétel is. Márpedig Zappa nagyon adott a teatralitásra, arról már nem is beszélve, hogy a dalok észbontó komplexitása is a nagy hangfalakon kólint fejbe igazán.

Premier: július 1.

Senki

Az évtizedekig kevéssé ismert komikusként dolgozó Bob Odenkirk újjászületése drámai színészként már önmagában bravúros volt. Ám a Breaking Bad és a Better Call Saul sztárja nem állt meg ezen a ponton, a hatvan felé közeledve uzit ragadott, és akciósztárként pozicionálja újra magát – méghozzá a kritikák szerint egyértelmű sikerrel, ami talán csak Liam Neesonnek sikerült eddig. A Senki mindenkinek melegen ajánlott, aki a John Wick-trilógiát élvezte, ugyanis a faék egyszerűségű, mégis hatásos akciófilmeknek ugyanabba a válfajába tartozik. Ez persze nem meglepő, hiszen ugyanaz a Derek Kolstad írta mindegyiket, és a producer is közös.

Miért érdemes moziban nézni? Pontosan azért, amiért a John Wick-filmeket is: a kiadós tűzpárbaj, a pörgőrúgás vagy a szembe vágott ceruza is sokkal jobban néz ki nagyban, és a csontok reccsenése is térhangzásban az igazi.

Premier: július 8.

Fekete Özvegy

Bizonyára sokan emlékeznek még arra, hogy Scarlett Johannsont sikerült úgy belekeverni Tarlós István 2019-es választási kampányába, hogy a színésznőnek közleményben kellett elhatárolódnia a magyar belpolitikától. Ez a különös esemény csak azért jöhetett létre, mert a Fekete Özvegy nagy részét Budapesten forgatták, ami bizony meg is látszik rajta. Ezúttal ugyanis a magyar főváros nem Berlint, Moszkvát, vagy Párizst, hanem önmagát alakítja. A Marveltől megszokott látványos koreográfiát tehát ezúttal magyaros körítéssel kapjuk, és az előzetes alapján nem is tűnik a Bosszúállók-spinoffok leggyengébb eresztésének.

Miért érdemes moziban nézni? Egyrészt a Budapest-pornó miatt, másrészt a szuperhősfilmeknek eleve a mozi a természetes élővilága. Popcornillat nélkül a Marvel-univerzum sem ugyanaz!

Premier: július 8.

Space Jam: Új kezdet

A negyedszázadon át tologatott folytatások mindig gyanúsak, de – a fairplay jegyében – Michael Jordan után LeBron Jamesnek is érdemes adni egy esélyt, hogy bizonyítson a rajzfilmek világában. Hogy az újratöltött Space Jam-nek sikerül-e valamit átmentenie az eredeti bugyuta, 90-es évekbeli bájából, az még kérdés, de az biztos, hogy akció lesz bőven, és King Kongtól a Trónok harcán át Tapsi Hapsiékig mindenki felbukkan majd a kosármeccsekkel teli űrben. A Space Jam-es Happy Meal menük, tejes dobozok és egyéb merchandise-termékek pedig idén nyáron is garantáltan elárasztják a mindennapjainkat.

Miért érdemes moziban nézni? Aki gyerekként látta az elsőt, annak a nosztalgia miatt. Aki meg nem, annak azért, hogy 2050-ben is legyenek még mozik, ahol a Space Jam 3-at be lehet mutatni.

Premier: július 15.